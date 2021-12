Hass in Pop, Hip-Hop & Co.

Berlin, den 06.12.2021. Der deutsche Pop hat ein Populismusproblem. Schlagerstars pflegen reaktionäre Weltbilder, Deutschrocker beschwören patriotische Gefühle, Gangsta-Rapper predigen Hass auf Frauen, Homosexuelle und Juden. Wo endet dabei die Kunstfreiheit? Und ist es Zeit für eine freiwillige Selbstkontrolle der Musikbranche?

Im Fokus „Pop und Populismus“ vertieft Politik & Kultur, die Zeitung des Deutschen Kulturrates, das Thema:

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur, Olaf Zimmermann, sagte: „Nicht zuletzt der Eklat um die ECHO-Verleihung an die Rapper Kollegah und Farid Bang 2018 zeigte, dass der deutsche Gangsta-Rap Hass gegen Andere predigt. Es gilt endlich auch im Musikbereich durchgängig, also in allen Genres, Haltung zu zeigen, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Frauenfeindlichkeit. Radio- oder Fernsehinhalte, Filme und Computerspiele werden durch die jeweiligen Selbstkontrollen der Branchen streng mit einer Alterskennzeichnung versehen. Daran sollte der Musikbereich sich ein Beispiel nehmen.“

Politik & Kultur ist die Zeitung des Deutschen Kulturrates. Sie wird herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler.