Neuer Vorstand gewählt: Christian Höppner, Dagmar Schmidt und Manfred Nawroth

Berlin, den 19.03.2025. Gestern wählte der Sprecherrat des Deutschen Kulturrates für die Amtszeit 2025 bis 2028 seinen neuen ehrenamtlichen Vorstand.

Der Cellist Professor Christian Höppner, Deutscher Musikrat, wurde einstimmig zum Präsidenten gewählt. Er war bereits von 2013 bis 2019 Präsident des Deutschen Kulturrates und 2022 erneut gewählt worden. Christian Höppner sagte in seiner Bewerbungsrede: „Mein Engagement im Deutschen Kulturrat ist von einer gewachsenen Leidenschaft für die Themen und das gemeinsame Tun mit den Kolleginnen und Kollegen begleitet. Es war und ist beglückend immer wieder erleben zu können, dass aus dem Nachdenken und Ringen um gemeinsame Positionen ganz real erfahrbare Umsetzungen wurden – getragen von der Überzeugung, dass Kulturpolitik Gesellschaftspolitik ist.“

Die Bildende Künstlerin Dagmar Schmidt, Deutscher Kunstrat, wurde als Vizepräsidentin ebenfalls wiedergewählt. Sie erklärte bei ihrer Bewerbung: „In Zeiten bedrohter Demokratie ist das Potenzial und die Energie des Deutschen Kulturrates wertvoller denn je. Jetzt gilt es, Kultur als Staatsziel zu verankern, sowohl Kunst- und Meinungsfreiheit als auch Demokratie zu stärken und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und Kreativen in der Kultur endlich zu verbessern und krisensicherer auszugestalten.“

Als neuer Vizepräsident wurde der Archäologe Dr. Manfred Nawroth, Rat für Baukultur und Denkmalkultur, gewählt. Er betonte in seiner Bewerbung: „Ich bin überzeugt, dass in Zeiten gesellschaftlicher und politischer Umbrüche sowie Herausforderungen bei einer sich verändernden Finanzlage für den Kulturbereich bei Bund, Ländern und Kommunen, die Stimme des Deutschen Kulturrates von größter Bedeutung ist, die Interessen der in den Kulturverbänden organisierten Mitglieder zu vertreten und zu wahren, Kultur als Staatsziel zu verankern und die Bedeutung der Kulturpolitik auf Bundesebene zu erhalten und zu stärken.

Hauptamtlicher Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates ist weiterhin Olaf Zimmermann.

Der neugewählte Vorstand dankt herzlich Boris Kochan, der von 2019 bis 2025 Vizepräsident des Deutschen Kulturrates war und nach zwei Legislaturperioden in dem Amt nicht wieder kandidieren konnte.