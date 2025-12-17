Save the date: Veranstaltung zur Gameskultur

Berlin, 17.12.2025. Am 28. Januar 2026, 18 Uhr, wird das neu erschienene „Handbuch Gameskultur 2.0“ in einer Veranstaltung in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, James-Simon-Galerie, in Berlin präsentiert. Die Stiftung Digitale Spielekultur zeigt den Besucherinnen und Besuchern in einer Spielung beispielhaft, wie Games mit wichtigen gesellschaftlichen Themen umgehen. Die Gäste können hier live erleben, wie spannend, unterhaltsam und informativ Computerspiele sind.

In einer anschließenden Diskussion geht es um die kulturelle Bedeutung der Computerspiele, die längst die Nische verlassen haben und in ihrer Vielfalt als Kultur- und Bildungsgut anerkannt sind.

Podiumsgäste sind:

Holger Mann , SPD

CDU/CSU (angefragt)

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

Nandita Wegehaupt, Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur

Hg. v. Olaf Zimmermann und Felix Falk

Das Handbuch Gameskultur 2.0

362 Seiten, ISBN:978-3-947308-70-5, 24,80 €