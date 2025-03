Seit März 2020 zählt die Friedhofskultur in Deutschland zum Immateriellen Kulturerbe. Die UNESCO-Auszeichnung würdigt die Friedhöfe nicht nur als Orte individuellen Trauerns und Erinnerns, sondern auch als bedeutende, vielfältige Kulturräume – beispielsweise als größte Skulpturenparks, biodiverse Naturoasen oder lebendige Geschichtsbücher.

Anlässlich des kleinen Jubiläums hatten der Deutsche Kulturrat und das Kuratorium Immaterielles Erbe Friedhofskultur in Zusammenarbeit mit der Evangelische Kirche in Deutschland und dem Deutschlandradio am vergangenen Donnerstag in die Turrell-Kapelle auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin zu einer Podiumsdiskussion über die kulturpolitische Bedeutung dieser Kulturform eingeladen.

Es diskutierten:

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer Deutscher Kulturrat

Britta Behrendt, Staatssekretärin für Klimaschutz und Umwelt Berlin

Tobias Pehle, Geschäftsführer Kuratorium Immaterielles Erbe Friedhofskultur

Kirsten Fehrs, Ratsvorsitzende Evangelische Kirche in Deutschland

Moderation: Dr. Hans Dieter Heimendahl, Kultur-Koordinator Deutschlandradio

Die Veranstaltung wurde vom Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und am Sonntag ausgestrahlt.