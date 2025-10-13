JaAberUnd #12: Es geht voran

In der zwölften Folge der Debattenplattform von Politik & Kultur „JaAberUnd“ geht es um Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien.
Im Mittelpunkt steht die Vorstellung der neuen Publikation des Deutschen Kulturrates „Es geht voran. Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien“. Im Anschluss werden zentrale Ergebnisse diskutiert und ein Ausblick gewagt: Wie geht es weiter? Was ist noch zu tun?
Es diskutieren:
- Kathrin Grotz, Stellvertretende Direktorin des Instituts für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin
- Claudia Schmitz, Geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins
- Gabriele Schulz, stellv. Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates
Moderation: Barbara Haack, Leitung Kommunikation des Deutschen Kulturrates
Datum: Mittwoch, 22.10.2025, 10-11:00 Uhr
Möglichkeiten der Teilnahme:
Vor Ort im Literaturforum im Brechthaus, Chausseestraße 125, 10115 Berlin
oder
Live auf YouTube
Anmeldung für die Teilnahme vor Ort im Literaturforum