JaAberUnd #12: Es geht voran

In der zwölften  Folge der Debattenplattform von Politik & Kultur „JaAberUnd“ geht es um Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien.

 

Im Mittelpunkt steht die Vorstellung der neuen Publikation des Deutschen Kulturrates „Es geht voran. Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien“. Im Anschluss werden zentrale Ergebnisse diskutiert und ein Ausblick gewagt: Wie geht es weiter? Was ist noch zu tun?

 

Es diskutieren:

  • Kathrin Grotz, Stellvertretende Direktorin des Instituts für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin
  • Claudia Schmitz, Geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins
  • Gabriele Schulz, stellv. Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates

Moderation: Barbara Haack, Leitung Kommunikation des Deutschen Kulturrates

Datum: Mittwoch, 22.10.2025, 10-11:00 Uhr

 

Möglichkeiten der Teilnahme:

Vor Ort im Literaturforum im Brechthaus, Chausseestraße 125, 10115 Berlin

oder

Live auf YouTube

 

