JaAberUnd #11: Verpixelte Welt

Nicht live dabei gewesen? Die Online-Diskussion Alles Pixel – Was hat Retrocomputing mit Kultur zu tun? “ von JaAberUnd gibt es jetzt auch hier:

 

 

In der elften Folge der Online-Debattenplattform von Politik & Kultur „JaAberUnd“ ging es um alte Computer als Kulturgut, um Reparieren statt Wegwerfen und um neue Kunst mit alten Computern, z.B. die Demoszene, kurz: um Schnittstellen zwischen Retrocomputing und Kunst und Kultur.

 

Es diskutierten:

  • Hans Hübner, Vorsitzender Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V.
  • Clemens Krause, Computermuseum Stuttgart
  • Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Herausgeber von Politik & Kultur

 

Die Online-Diskussion wurde von Barbara Haack moderiert.

 

