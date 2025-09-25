JaAberUnd #11: Verpixelte Welt

Nicht live dabei gewesen? Die Online-Diskussion „Alles Pixel – Was hat Retrocomputing mit Kultur zu tun? “ von JaAberUnd gibt es jetzt auch hier:

In der elften Folge der Online-Debattenplattform von Politik & Kultur „JaAberUnd“ ging es um alte Computer als Kulturgut, um Reparieren statt Wegwerfen und um neue Kunst mit alten Computern, z.B. die Demoszene, kurz: um Schnittstellen zwischen Retrocomputing und Kunst und Kultur.

Es diskutierten:

Hans Hübner , Vorsitzender Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V.

, Vorsitzender Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V. Clemens Krause , Computermuseum Stuttgart

, Computermuseum Stuttgart Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Herausgeber von Politik & Kultur

Die Online-Diskussion wurde von Barbara Haack moderiert.