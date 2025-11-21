JaAberUnd #13: das Bewahren bewahren

Die Online-Diskussion „Das Bewahren bewahren – ein Studiengang in großer Gefahr“ von JaAberUnd gibt es am 24.11.2025, 19-20 Uhr, live vom Campus der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin:

Hier gehts zum YouTube-Livestream.

Im Mittelpunkt steht die Zukunft des Studiengangs Konservierung, Restaurierung und Grabungstechnik an der HTW Berlin. Im Rahmen der Diskussion wurde die breite fachliche Ausrichtung des Studiengangs vorgestellt und seine kulturpolitische Bedeutung für Museen, Archive, die Denkmalpflege und Grabungsbetriebe deutlich gemacht. Dabei wird aufgezeigt, in welchen Bereichen Absolventinnen und Absolventen als qualifizierte Fachkräfte tätig sind, und es werden Fragen beantwortet wie: Welche Rolle spielt die Restaurierung für den Erhalt des kulturellen Erbes? Was würde eine mögliche Schließung des Studiengangs für den Kulturbereich bedeuten?

Es diskutieren:

Prof. Dr. Annabella Rauscher-Scheibe , Präsidentin der HTW

, Präsidentin der HTW Prof. Dr. Lutz Strobach , Professor für Konservierung und Restaurierung moderner Materialien und technischem Kulturgut

, Professor für Konservierung und Restaurierung moderner Materialien und technischem Kulturgut Prof. Dr. Matthias Wemhoff , Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des Deutschen Verbandes für Archäologie

, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des Deutschen Verbandes für Archäologie Benjamin Mikuteit , Student des Studiengangs an der HTW

, Student des Studiengangs an der HTW Eine Vertreterin des Verbands der Restauratoren

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer Deutscher Kulturrat und Herausgeber von Politik & Kultur

Moderation: Barbara Haack, Leitung Kommunikation des Deutschen Kulturrates