08. Oktober 2025: Veranstaltung „Wertewandel 1989-2025“

Präsentation & Podium: „Wertewandel 1989–2025“

 

In einer Zeit, in der zunehmend fest geglaubte Grundlagen und Ordnungen hinterfragt werden, widmet sich die Oktoberausgabe der Zeitschrift Politik&Kultur des Deutschen Kulturrates den Werten der Friedlichen Revolution von 1989.

 

Welche Überzeugungen prägten die Akteurinnen und Akteure der Umbrüche? Und inwiefern können diese Werte auch heute noch Orientierung geben?

 

Wir laden Sie herzlich ein zur Präsentation der Schwerpunktausgabe, die in Zusammenarbeit mit der Stiftung Berliner Mauer entstanden ist. Im Anschluss diskutieren Autorinnen und Autoren der Ausgabe gemeinsam auf dem Podium.

 

 

Anmeldung zur Veranstaltung

 

