Untrennbar mit Arbeit und insbesondere Arbeiterkultur verbunden sind seit jeher die Gewerkschaften. Hans Jessen spricht mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes Reiner Hoffmann über Gewerkschaften als kulturelle Bewegung, die Ruhrfestspiele in Recklinghausen und eine zeitgemäße Arbeiterkultur.

Hans Jessen: Herr Hoffmann, sind Gewerkschaften heute noch Träger und Ausdruck von Arbeiterkultur? Wenn ja: Woran merken wir das?

Reiner Hoffmann: Die eine Arbeiterkultur hat es nie gegeben, sie hatte immer ganz unterschiedliche, vielfältige Facetten. Für die Gewerkschaften war Kultur stets eng verbunden mit Bildung, mit Emanzipation und mit einer solidarischen Gesellschaft.

Diese Verknüpfung sieht man bereits im 19. Jahrhundert, als die ersten Arbeiterbildungsvereine entstanden, später auch Arbeiterkulturvereine oder Gesangsvereine.

Unter den Bedingungen des Sozialistengesetzes in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden Vereine mit schillernden Namen wie „Onkel Bräsig“ oder „blaue Zwiebel“ gegründet. Dahinter verbargen sich Lese- und Diskutierklubs der Arbeiterbewegung, die aufgrund der politischen Verhältnisse nicht mehr öffentlich zusammenfinden konnten. Parallel entstanden erste Ansätze im Bühnenbereich, 1890 etwa die Gründung der „Volksbühne“. Historisch war Kultur also schon immer eng verzahnt mit Bildung und Emanzipation.

In der DGB-Satzung findet sich die knappe Formulierung: „Der Bund und die in ihm vereinigten Gewerkschaften vertreten die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer.“ Die Kultur taucht als Letztes auf und wird nicht näher definiert.

Die Reihenfolge ist nicht wertend zu sehen. Trotzdem lässt sie eine gewisse Priorisierung der Aufgaben des DGB erkennen und ist Ausdruck der Vielfalt zu vertretender Interessen. Das eine homogene Arbeitermilieu gibt es schon lange nicht mehr – wenn es das überhaupt je gab, dann vielleicht zu Beginn der Industrialisierung. Heute ist es hochgradig differenziert, gekennzeichnet durch plurale Lebensstile und Interessenvielfalt. Es sind letztlich auch Erfolge gewerkschaftlichen Handelns, wenn Kultur mit Emanzipation identifiziert werden kann. Emanzipation verträgt sich nicht mit starren Korsetts in feststehenden Begriffen von Kultur. Auch Kultur ist in diesem Kontext außerordentlich vielfältig.

In einem Text zum Kulturverständnis des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes ist zu lesen: „Gewerkschaften sind eine kulturelle Bewegung (…). Weil die Gewerkschaft kulturelle Ziele verfolgt, setzt sie auch kulturelle Mittel ein. Das Instrument dazu ist die gewerkschaftliche Kulturarbeit.“ Hat diese Formulierung, vor 40 Jahren geschrieben, eine aktuelle Gültigkeit auch für das deutsche gewerkschaftliche Kulturverständnis?

Absolut. Das würde ich so unterschreiben. Wir erleben das aus aktuellem Anlass. Auch wenn der 1. Mai dieses Jahr hauptsächlich digital stattfinden wird – dieser internationale Kampftag der Arbeiterbewegung ist historisch immer verbunden mit Kulturfesten, die um den 1. Mai herum organisiert werden. Da spielt wieder der Aspekt der Vielfalt eine große Rolle. Wir haben sehr unterschiedliche kulturelle Traditionen, die beispielsweise in der Integration nach Deutschland zugewanderter Kolleginnen und Kollegen deutlich werden. In den 1950er Jahren waren es türkische und italienische kulturelle Milieus, die mit den Zuwanderern kamen und Eingang gefunden haben. Das war und ist Ausdruck kultureller Vielfalt wie auch Ausdruck von Akzeptanz. In einer multikulturellen Gesellschaft, die wir zweifellos haben, ist diese Akzeptanz wiederum Bestandteil von Emanzipation. Die Anerkennung von Anderssein ist für die Gewerkschaftsbewegung sehr zentral.

Ich möchte eine konkrete Form gewerkschaftlicher Kulturarbeit ansprechen. Die Ruhrfestspiele in Recklinghausen werden in diesem Jahr 75. Sie gelten als das älteste Theaterfestival in Europa. Gesellschafter der Ruhrfestspiele sind die Stadt Recklinghausen und der DGB. Die Ruhrfestspiele entstanden 1947, weil Schauspieler sich bei Bergarbeitern bedanken wollten, die ihnen im Nachkriegswinter Kohlen verschafft hatten, damit sie ihr Theater heizen konnten. Es war eine originäre Form praktischer Solidarität. Wie viel davon steckt 75 Jahre später noch in den Ruhrfestspielen?

Wir werden sehen, wie dieses Jubiläum unter Pandemie-Bedingungen in teilweise hybriden Formen gefeiert werden kann, also in den Häusern und digital. Sehr passend hat der Intendant die diesjährigen Festspiele unter das Motto „Utopie und Unruhe“ gestellt. Das ist ein zutreffender Ansatz. Wir erleben in der Pandemie sehr viel Unruhe einerseits, auf der anderen Seite brauchen wir Visionen einer solidarischen Gesellschaft jenseits des Corona-Blues. Wir müssen die offensiv entwickeln: Sei es der Weg in eine decarbonisierte Wirtschaft oder in eine zunehmend digitale Arbeitswelt.

Der historische Ursprung der Ruhrfestspiele ist in der Tat bemerkenswert: Im eiskalten Winter sollten Theater in Hamburg geschlossen werden, da haben sich Schauspieler aus Hamburg auf den Weg ins Ruhrgebiet gemacht. Es war Zufall, dass sie an der Zeche „König Ludwig“ in Recklinghausen vorbeifuhren und mit Arbeitern ins Gespräch kamen. Die Schauspieler waren auf zwei LKW unterwegs, die wurden mit Kohlen befüllt. Unter den strengen Augen der britischen Militärpolizei durften sie passieren und konnten mit den Kohlen ihr Theater heizen. Im nächsten Sommer sind die Schauspieler dann wieder nach Recklinghausen gefahren und haben zum Dank für die Kumpels ihre Theaterstücke aufgeführt.

Der Gedanke dahinter war ein grundsätzlicher: Bühnenkunst nicht nur für die gesellschaftlichen Eliten. Im Kontrast etwa zu den bürgerlichen Festspielen in Salzburg gab es Arbeiterfestspiele in Recklinghausen. Ein Stück Gegenkultur. Das steckt auch heute noch drin.