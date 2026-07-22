22.08.26 – Das Grüne Band: Sommerfest“Erinnern!“

30 Jahre Erinnerung an Teilung und Einheit

Seit dem 13. August 1996 hat sich auf dem Gelände der ehemals größten innerdeutschen Grenzübergangsstelle viel getan.

Zum 30. Gründungstag feiert die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn nicht nur 30 Jahre erfolgreiche Arbeit – sie feiert, dass das Ende der DDR-Diktatur es möglich machte, aus einem Ort der Kontrolle und Gewalt einen Ort der Erinnerung, Vermittlung und Begegnung zu schaffen.

Aus diesem Anlass präsentieren sich Initiativen, Einrichtungen und Akteurinnen und Akteure im Bereich der Erinnerungskultur, der Demokratiebildung, der Menschenrechtsarbeit und der Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen.

Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen bieten persönliche Einblicke in die Geschichte der Deutschen Teilung.

Auf der Bühne wird unter anderem der bekannte Liedermacher Stephan Krawczyk spielen.

12 Uhr Eröffnung

14 Uhr Konzertlesung mit Stephan Krawczyk

15 Uhr Projektpräsentationen

17 Uhr junge Bands aus der Region

19 Uhr Konzert mit KEIMZEIT

Der Eintritt ist kostenlos.