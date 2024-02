Ausgabe: Nr. 03/2024

Zum kostenlosen PDF-Download der Ausgabe

Der Leitartikel zu „Antisemitismus in deutschen Kultureinrichtungen“ stammt von Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt.

Themen der Ausgabe:

Hinschauen und Handeln

Sexualisierte Gewalt im Kulturbetrieb



Sexualisierte Gewalt im Kulturbetrieb Aktive Schüler

Schülerinnen und Schüler stehen gegen Rassismus und Antisemitismus ein und zeigen ihre Kunstwerke in Berlin.

Schülerinnen und Schüler stehen gegen Rassismus und Antisemitismus ein und zeigen ihre Kunstwerke in Berlin. Frauentag

Gender-Show-Gap in Literatur und Bildender Kunst verstärken den Gender-Pay-Gap. Stimmen aus den Branchen.

Gender-Show-Gap in Literatur und Bildender Kunst verstärken den Gender-Pay-Gap. Stimmen aus den Branchen. Design-City

Was die Region Frankfurt RheinMain richtig gemacht hat, um World Design Capital 2026 zu werden.

Was die Region Frankfurt RheinMain richtig gemacht hat, um World Design Capital 2026 zu werden. Filmförderung

Lob und Tadel für den Entwurf des neuen Filmförderungsgesetzes. Das Urteil der Verbände ist sehr unterschiedlich.

Außerdem: Baukultur in Turkmenistan; Weiterarbeit am Mythos in der Stiftung Weimarer Klassik, Vergütung beim Musik-Streaming, Friedhof Stahnsdorf als Netflix-Held, Axel Pape im Porträt u.v.m.

Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo Geißler,

ISSN 1619-4217, 28 Seiten, 4,00 Euro