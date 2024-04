Wo brennt’s? Kommunale Kulturpolitik

Berlin, den 30.04.2024. Was ist die wichtigste kulturpolitische Herausforderung für Sie in den nächsten drei Jahren? Das hat Politik & Kultur, die Zeitung des Deutschen Kulturrates, 27 Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen in ganz Deutschland gefragt:

Aachen, Aalen, Brandenburg an der Havel, Bremerhaven, Coburg, Darmstadt, Detmold, Erfurt, Flensburg, Frankfurt/Oder, Freiburg, Halle/Saale, Husum, Kaiserslautern, Limburg/Lahn, Lüneburg, Magdeburg, Marburg, Münster, Neubrandenburg, Oldenburg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Trier, Würzburg und Zwickau.

Der Herausgeber von Politik & Kultur und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Das kulturelle Leben findet in den Kommunen statt. Hier leben die Künstlerinnen und Künstler, hier sind die Buchhandlungen, die Galerien, die Architektur- und Designstudios, hier arbeiten die Denkmalpflegerinnen und -pfleger, hier befinden sich die Theater, die Kinos, die Museen, die Bibliotheken, die Archive, die soziokulturellen Zentren, hier engagieren sich die Bürgerinnen und Bürger in Kunstvereinen, in literarischen Gesellschaften, in Chören und Orchestern, hier finden Migrantinnen und Migranten sowie Exilierte ein neues Zuhause, hier werden Traditionen gepflegt und neue begründet und so weiter und so fort. Hier ist das Publikum. Zusammengefasst: Hier findet das kulturelle Leben statt. Die Kulturverantwortlichen stehen vor vielen Herausforderungen. An manchen Orten brennt es schon, andere warten auf den Sturm. Aber die Kommunen sind und bleiben, bei aller Bedrohung, die wichtigsten Kulturorte in Deutschland. Für den gesamten Kulturbereich kann es deshalb nur heißen: Schützt unsere Dörfer und Städte!“

Politik & Kultur ist die Zeitung des Deutschen Kulturrates. Sie wird herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler.