Streitgespräch jetzt online: Brauchen wir ein Bundeskultur- und Sportministerium?

Berlin, den 22.07.2024. In einem Streitgespräch im rbb – Radio 3 haben Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, und Monika Grütters MdB, Kulturstaatsministerin von 2013 bis 2021, heute über die Forderung nach einem gemeinsamen Ministerium für Kultur und Sport diskutiert.

In der aktuellen Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, wurden in einem Schwerpunkt „Kultur und Sport“ verschiedene Aspekte aus der Perspektive beider Bereiche beleuchtet, darunter Themen wie Integration, Inklusion, Nachwuchsförderung oder der Umgang mit sexualisierter Gewalt. Olaf Zimmermann und Torsten Burmester, Vorstandsvorsitzender des DOSB, plädierten in einem Interview für ein gemeinsames Ministerium in der nächsten Legislaturperiode.

Im Streitgespräch auf rbb untermauert Zimmermann diese Forderung: Kultur und Sport hätten viele Gemeinsamkeiten, sowohl in Bezug auf Inhalte als auch auf Strukturen. Ein eigenes Ministerium werde beiden Bereichen die Möglichkeit geben, auf Augenhöhe mit anderen Ministerien zu sprechen und gehört zu werden. „Es geht dabei nicht in erster Linie um Geld, sondern es geht um gute Rahmenbedingungen für den Kultur- und Sportbereich“, so Zimmermann.

Monika Grütters spricht sich deutlich gegen ein gemeinsames Ministerium aus. „Huckepackmanöver wie diese funktionieren nicht“, erklärt die ehemalige Kulturstaatsministerin. „Beide Bereiche würden in einem gemeinsamen Ministerium um Aufmerksamkeit buhlen und ihren jeweiligen Eigenwert verlieren.“

In der Frage der Aufwertung des Kulturbereichs sind sich die Gesprächspartner allerdings einig. Grütters plädiert deutlich dafür, dass die Kultur im Kanzleramt einen Ministerrang bekommt, analog zur Position des Kanzleramtsministers. „Das wäre nicht neu, man müsste die Kultur nur um diese Position erhöhen.“

Olaf Zimmermann sieht dies als Annäherung der Positionen: „Seit 26 Jahren wird gesagt, es sei nötig, den Kulturbereich aufzuwerten. Seit 26 Jahren passiert nichts. Wir müssen jetzt in der nächsten Legislaturperiode endlich den nächsten Schritt gehen.“

Im Studio:

, Bundestagsmitglied und ehemalige Staatsministerin für Kultur und Medien und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

