Gamescom 2024 und games congress in Köln

Berlin, den 14.08.2024. Vom 21. bis 25. August 2024 findet in Köln die gamescom 2024 statt, die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele sowie Unterhaltungselektronik. Mit der Frage, welche Mehrwerte Games für Innovationen und das gesellschaftliche Miteinander stiften, beschäftigt sich der gamescom congress am 22. August. Im Fokus der diesjährigen Veranstaltung stehen die Themen „Games und Künstliche Intelligenz“ sowie „Games und Demokratie“. Der Deutsche Kulturrat ist an verschiedenen Veranstaltungen beteiligt.

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Beiratsvorsitzender der Stiftung Digitale Spielekultur, wird die Teilnehmenden am Rundgang der Stiftung „past&future@gamescom“ gemeinsam mit Stiftungsgeschäftsführerin Nandita Wegehaupt begrüßen.

Olaf Zimmermann wird außerdem gemeinsam mit Christian Huberts von der Stiftung Digitale Spielekultur Ergebnisse aus dem Projekt „Let’s remember“ zum Einsatz von Games an Lern- und Gedenkorten“ vorstellen und anschließend an der Diskussion „Let’s cotinue? Zukünfte der digitalen Erinnerungskultur mit Games“ teilnehmen. Weitere Gäste:

Christian Huberts, Stiftung Digitale Spielekultur

Leonore Martin, EVZ

Marcus Richter, richter.fm

Deborah Schnabel, Bildungsstätte Anne Frank

Gabriele Schulz, stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates, nimmt am Panel „Gemeinsame Verantwortung: Für sicheres und respektvolles Arbeiten in Kunst, Kultur und Medien“ teil. Weitere Teilnehmerinnen:

Claudia Schmitz, Deutscher Bühnenverein

Madeleine Egger, Booster Space Events & Consulting GmbH

Termine:

22.08.24, 10 Uhr:

Rundgang „past&future@gamescom“

Eingang Congress-Centrum Nord

22.08.24, 13.30 bis 14 Uhr:

„Past Mortem”! Vier Learnings aus dem Projekt „Let’s remember“ zum Einsatz von Games an Lern- und Gedenkorten (mit Olaf Zimmermann)

Stage 4

22.08.24, 14 bis 15 Uhr:

Let’s cotinue? Zukünfte der digitalen Erinnerungskultur mit Games (mit Olaf Zimmermann)

Stage 4

22.08.24, 14.30 bis 15.30 Uhr:

Gemeinsame Verantwortung: Für sicheres und respektvolles Arbeiten in Kunst, Kultur und Medien (mit Gabriele Schulz)

Stage 2

Ort:

Konferenzzentrum Confex auf dem Gelände der Koelnmesse

Lesetipp zum Thema:

Handbuch Gameskultur

Über die Kulturwelten von Games

Hg. v. Olaf Zimmermann und Felix Falk

978-3-947308-22-4, 288 Seiten