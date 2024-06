Politik & Kultur: Demokratie sichern – Zusammenhalt in Vielfalt leben

Berlin, den 03.06.2024. „Bildung, Bildung, Bildung“ so titelt der Leitartikel der aktuellen Ausgabe von Politik und Kultur (06/24) von Matthias Quent, Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Im Rahmen der sechsten Jahrestagung der Initiative kulturelle Integration „Demokratie sichern: Zusammenhalt in Vielfalt leben“ fragte Matthias Quent, was gegen den Rechtsruck in Politik und Gesellschaft hilft. Seinen und andere wichtige Beiträge von Vertreterinnen und Vertretern der Politik, der Zivilgesellschaft, von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden, Religionsgemeinschaften, Medien u. a. finden Sie auf den Seiten 1 + 15 – 27 in der aktuellen Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates.

Der Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Herausgeber von Politik & Kultur, Olaf Zimmermann, sagte: „Wohl vor kaum einer Wahl in der Geschichte der Bundesrepublik wurden so viele Wahlaufrufe gestartet wie vor der anstehenden Europawahl, den Kommunalwahlen in neun Bundesländern und den Landtagswahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Viele Demokratinnen und Demokraten treibt die Sorge um, dass die demokratische Ordnung nicht mehr selbstverständlich ist. Umso wichtiger ist die Initiative kulturelle Integration, ein Zusammenschluss aus 28 großen Partnern, die ganz unterschiedliche Bereiche vertreten, sich aber in dem Grundwert ‚Zusammenhalt in Vielfalt leben‘ einig sind und für diesen einstehen. Der Deutsche Kulturrat moderiert und organisiert die Initiative. Kulturstaatsministerin Claudia Roth unterstützt die Arbeit der Initiative aus ihrem Etat. Kunst und Kultur, das sagen alle Mitglieder der Initiative kulturelle Integration, können einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Demokratie leisten.“

Weitere Informationen

Politik & Kultur ist die Zeitung des Deutschen Kulturrates. Sie wird herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler. Die Ausgabe ist in den Bahnhofs- und Flughafen-Buchhandlungen und hier erhältlich. Die Juni-Ausgabe von Politik & Kultur steht auch als kostenfreies E-Paper (PDF-Datei) zum Herunterladen bereit.