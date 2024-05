Podiumsdiskussion: Nachhaltigkeit heißt Kulturwandel

Am Montag im Rahmen des Green Culture Festivals 2024 im Park Sanssouci

Berlin, 30.05.2024. Welche Lösungen hält die Kultur bereit, um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen?

Wenn wir den Klimawandel eindämmen wollen, bedarf es eines einschneidenden Kulturwandels hin zu einer Kultur der Nachhaltigkeit. Die Vereinten Nationen haben diesen ökonomischen, sozialen und politischen Transformationsprozess in 17 Nachhaltigkeitsziele übersetzt, die internationale Handlungsmaßstäbe für alle gesellschaftlichen Bereiche setzen. 2015 sind sie als Agenda für 2030 formuliert worden.

Was bedeutet es für unsere Lebenskultur, diese Ziele umzusetzen?

Wie kann der Wandel zu einer Kultur der Nachhaltigkeit aussehen?

Wo muss kulturelle Veränderung ansetzen?

Darum geht es in einer Podiumsdiskussion am Montag, dem 3. Juni 2024 um 15 Uhr im Park Sanssouci in Potsdam.

Die Diskussion knüpft an das Buch „Ohne Kultur keine Nachhaltigkeit. Wie der Kultur- und Naturbereich gemeinsam die UN-Nachhaltigkeitsziele voranbringen können“ an, dass von Olaf Zimmermann und Hubert Weiger herausgegeben wurde.

Es diskutieren:

Frederike Kintscher-Schmidt, Präsidiumsmitglied des Verband Deutscher Industrie Designer

Antje Monshausen, Brot für die Welt, Referatsleiterin Wirtschaft und Nachhaltigkeit

Prof. Dr. Hubert Weiger, Forstwirt, BUND-Gründungsmitglied und Nachhaltigkeitsexperte

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates Moderation: Hans Dieter Heimendahl, Deutschlandradio-Kulturkoordinator

Die Diskussion wird von Deutschlandfunk Kultur mitgeschnitten und zeitversetzt ausgestrahlt

Wann: 3. Juni 2024, 15 Uhr

Wo: Park Sanssouci – Potsdam

Orangerieschloss, An d. Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

Veranstalter: Green Culture Anlaufstelle

Zur weiteren Information:

Ohne Kultur keine Nachhaltigkeit

Wie der Kultur- und Naturbereich gemeinsam die UN-Nachhaltigkeitsziele voranbringen können.

Hg. v. Olaf Zimmermann und Hubert Weiger,

Vorwort Kulturstaatsministerin Claudia Roth

978-3-947308-40-8, 256 Seiten, 22,80 Euro

