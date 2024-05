Politik & Kultur 6/24 vorab für die Presse

Berlin, den 29.05.2024. Die Juni-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnentinnen und Abonnenten.

In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 1. Juni 2024 erhältlich.

Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.

Die neue Juni-Ausgabe richtet den Schwerpunkt auf das Thema „Demokratie stärken“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 1, 15 bis 27.

Der Leitartikel mit dem Titel „Bildung, Bildung, Bildung“ stammt von Matthias Quent, Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal und Rechtsextremismusforscher. Er fragt, was gegen den Rechtsruck in Politik und Gesellschaft hilft.

Weitere Themen der Ausgabe 6/24 von Politik & Kultur sind:

Die Vielen

Kampagne „Shield & Shine“ für Kunstfreiheit und eine dialogische Kultur

Barbara Gessler, Leiterin der Vertretung der EU-Kommission in Berlin, zur Frage, was bei der anstehenden Wahl auf dem Spiel steht

Das Institut für Auslandsbeziehungen organisierte den Deutschen Pavillon und hat dafür unter anderem ein Sicherheitskonzept entwickelt.

Drei Stimmen zur Frage, ob, wann und wie ein „Staatsziel Kultur“ in das Grundgesetz aufgenommen wird

Zur aktuellen Diskussion über einen »politischen« Bundespräsidenten und sein neues Buch »Wir«

Das Thüringen-Projekt: Wie geht es Kunst und Kultur in den Kommunen, wenn nach den Kommunalwahlen rechte Politiker an den Schaltstellen sitzen?

Außerdem: Lichtverschmutzung als kulturelles und ökologisches Problem, Künstliche Intelligenz im Bereich Sprache und Film, Boykott-Aufruf gegen die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, Filmemacherin Soleen Yusef im Porträt, Demokratiestärkung als Zukunftsaufgabe von Bibliotheken u.v.m