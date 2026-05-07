kulturzeit: Ein Jahr Wolfram Weimer

Berlin, den 07.05.2026. Gestern Abend sprach Cécile Schortmann, kulturzeit mit Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, über die Bilanz von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der jetzt ein Jahr im Amt ist.

„Der einzige Kulturkampf, den ich führen werde, ist der Kampf für die Kultur.“ Das hat Wolfram Weimer bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als Kulturstaatsminister beim Deutschen Filmpreis im Mai 2025 verkündet. Wie sieht es nach einem Jahr aus?