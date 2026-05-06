Berlin, 06.05.2026. Im Schwerpunkt der Mai/Juni-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, geht es um das Thema „Was uns zusammenhält – Demokratie zwischen Vielfalt, Konflikt und Kompromissen“, in Anknüpfung an den ersten Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt am 21. Mai 2026.
Unsere Autorinnen und Autoren beleuchten verschiedene Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenhalts: zivilgesellschaftliches Engagement beim Aktionstag „Zusammenhalt in Vielfalt“, Projekte für Zusammenhalt in Dörfern und ländlichen Räumen, die Bedeutung von Kompromiss und Engagement für eine funktionierende Demokratie, die Frage, wie KI demokratisch gestaltet werden kann u.v.m.
- Die Mai/Juni-Ausgabe von Politik & Kultur mit dem Schwerpunkt „Was uns zusammenhält – Demokratie zwischen Vielfalt, Konflikt und Kompromissen“ (Seite 1, 15 bis 26) kann hier als kostenfreies E-Paper (PDF-Datei) geladen werden.
- Die gedruckte Ausgabe 4/26 kann hier im Online-Shop des Deutschen Kulturrates versandkostenfrei bestellt werden.
Im Schwerpunkt kommen folgende Autorinnen und Autoren zu Wort:
- Sigrid Bias-Engels, Ko-Sprecherin des Landesnetzwerks der Kulturfördervereine Sachsen-Anhalt
- Arnold Bischinger, Kultur- und Sportamtsleiter des Landkreises Oder-Spree
- Theresa Brüheim, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur
- Samo Darian, Programmleiter von »Aller.Land«
- Alexander Dobrindt, Bundesminister des Innern
- Karim El-Helaifi, Geschäftsführer der neuen deutschen organisationen (ndo)
- Claudia Gatzka, Historikerin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- Ludwig Greven, Publizist
- Hasnain Kazim, Autor
- Matthias Quent, Soziologe und Transformationsforscher
- Sönke Rix, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung
- Sina Rothert, Projektassistentin für kulturelle Integration beim Deutschen Kulturrat
- Maren Ruhfus, Referentin für kulturelle Integration beim Deutschen Kulturrat
- Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland
- Frauke Wetzel, Programmleiterin von „LOKAL – Programm für Kultur und Engagement“
- Ulrich Willems, Professor für Politische Theorie an der Universität Münster
- Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur
Einladung zur Veranstaltung „Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt“ der Initiative kulturelle Integration am 21. Mai 2026, 10 bis 17 Uhr, im Europäischen Haus Berlin.
Hier geht es zur Anmeldung.
- Politik & Kultur ist die Zeitung des Deutschen Kulturrates. Sie wird herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler.
- Sie ist erhältlich in Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken, auf Flughäfen und im Abonnement: Einzelpreis: 5,50 Euro, im Abonnement: 30,00 Euro (inkl. Porto), im Abonnement für Studierende: 25 Euro (inkl. Porto).
- Die Mai/Juni-Ausgabe von Politik & Kultur mit dem Schwerpunkt „Was uns zusammenhält: Demokratie zwischen Vielfalt, Konflikt und Kompromissen“ steht hier als E-Paper (PDF-Datei) zum Herunterladen bereit.