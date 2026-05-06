Schwerpunkt in der neuen Politik & Kultur

Berlin, 06.05.2026. Im Schwerpunkt der Mai/Juni-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, geht es um das Thema „Was uns zusammenhält – Demokratie zwischen Vielfalt, Konflikt und Kompromissen“, in Anknüpfung an den ersten Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt am 21. Mai 2026.

Unsere Autorinnen und Autoren beleuchten verschiedene Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenhalts: zivilgesellschaftliches Engagement beim Aktionstag „Zusammenhalt in Vielfalt“, Projekte für Zusammenhalt in Dörfern und ländlichen Räumen, die Bedeutung von Kompromiss und Engagement für eine funktionierende Demokratie, die Frage, wie KI demokratisch gestaltet werden kann u.v.m.

Die Mai/Juni-Ausgabe von Politik & Kultur mit dem Schwerpunkt „Was uns zusammenhält – Demokratie zwischen Vielfalt, Konflikt und Kompromissen“ (Seite 1, 15 bis 26) kann hier als kostenfreies E-Paper (PDF-Datei) geladen werden.

als kostenfreies E-Paper (PDF-Datei) geladen werden. Die gedruckte Ausgabe 4/26 kann hier im Online-Shop des Deutschen Kulturrates versandkostenfrei bestellt werden.

Im Schwerpunkt kommen folgende Autorinnen und Autoren zu Wort:

Sigrid Bias-Engels , Ko-Sprecherin des Landesnetzwerks der Kulturfördervereine Sachsen-Anhalt

, Ko-Sprecherin des Landesnetzwerks der Kulturfördervereine Sachsen-Anhalt Arnold Bischinger, Kultur- und Sportamtsleiter des Landkreises Oder-Spree

Kultur- und Sportamtsleiter des Landkreises Oder-Spree Theresa Brüheim , Chefin vom Dienst von Politik & Kultur

, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur Samo Darian , Programmleiter von »Aller.Land«

, Programmleiter von »Aller.Land« Alexander Dobrindt , Bundesminister des Innern

, Bundesminister des Innern Karim El-Helaifi , Geschäftsführer der neuen deutschen organisationen (ndo)

, Geschäftsführer der neuen deutschen organisationen (ndo) Claudia Gatzka , Historikerin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

, Historikerin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Ludwig Greven , Publizist

, Publizist Hasnain Kazim , Autor

, Autor Matthias Quent , Soziologe und Transformationsforscher

, Soziologe und Transformationsforscher Sönke Rix , Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung

, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung Sina Rothert, Projektassistentin für kulturelle Integration beim Deutschen Kulturrat

Projektassistentin für kulturelle Integration beim Deutschen Kulturrat Maren Ruhfus , Referentin für kulturelle Integration beim Deutschen Kulturrat

, Referentin für kulturelle Integration beim Deutschen Kulturrat Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland

Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland Frauke Wetzel , Programmleiterin von „LOKAL – Programm für Kultur und Engagement“

, Programmleiterin von „LOKAL – Programm für Kultur und Engagement“ Ulrich Willems , Professor für Politische Theorie an der Universität Münster

, Professor für Politische Theorie an der Universität Münster Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur

Einladung zur Veranstaltung „Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt“ der Initiative kulturelle Integration am 21. Mai 2026, 10 bis 17 Uhr, im Europäischen Haus Berlin.

Hier geht es zur Anmeldung.