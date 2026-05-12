Deutscher Kulturrat auf dem Katholikentag 2026 in Würzburg

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Berlin, 12.05.2026. Der Deutsche Kulturrat ist mit zwei Veranstaltungen auf dem morgen beginnenden Katholikentag in Würzburg vertreten:

 

1. Donnerstag 14.05.2026, 14.00–15.30 Uhr

Burkardushaus, 1. OG, Kardinal-Döpfner-Saal, Am Bruderhof 1, Würzburg

 

Israelhass, Judenfeindschaft und Solidarität in Deutschland – Zur gegenwärtigen Situation von jüdischen Menschen

 

Es diskutieren:

  • Ron Dekel, Präsident der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands, Berlin
  • Sabena Donath, Direktorin der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutschland, Frankfurt/Main
  • Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Berlin

 

Gesprächsleitung:

  • Dagmar Mensink, Gesprächskreis Juden und Christen beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Frankfurt/Main

 

 

2. Freitag, 15.05.2026, 11.00–13.00 Uhr

Maritim Hotel, 1. OG, Saal Barbarossa, Kranenkai, Würzburg

 

Zusammenhalt in Vielfalt – Wie kann das gelingen?

 

Halten wir zusammen?

Es diskutieren:

  • Monika Schwenke, Caritasverband für das Bistum Magdeburg
  • Henrik Szántó, Spoken Word Künstler, Hannover
  • Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Berlin

 

Gesprächsleitung:

  • Shelly Kupferberg, Journalistin, Berlin

 

Musik:

  • David Senz, Königswinter

 

Das Gesamtprogramm kann hier abgerufen werden

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