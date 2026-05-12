Deutscher Kulturrat auf dem Katholikentag 2026 in Würzburg

Berlin, 12.05.2026. Der Deutsche Kulturrat ist mit zwei Veranstaltungen auf dem morgen beginnenden Katholikentag in Würzburg vertreten:
1. Donnerstag 14.05.2026, 14.00–15.30 Uhr
Burkardushaus, 1. OG, Kardinal-Döpfner-Saal, Am Bruderhof 1, Würzburg
Israelhass, Judenfeindschaft und Solidarität in Deutschland – Zur gegenwärtigen Situation von jüdischen Menschen
Es diskutieren:
- Ron Dekel, Präsident der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands, Berlin
- Sabena Donath, Direktorin der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutschland, Frankfurt/Main
- Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Berlin
Gesprächsleitung:
- Dagmar Mensink, Gesprächskreis Juden und Christen beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Frankfurt/Main
2. Freitag, 15.05.2026, 11.00–13.00 Uhr
Maritim Hotel, 1. OG, Saal Barbarossa, Kranenkai, Würzburg
Zusammenhalt in Vielfalt – Wie kann das gelingen?
Halten wir zusammen?
Es diskutieren:
- Monika Schwenke, Caritasverband für das Bistum Magdeburg
- Henrik Szántó, Spoken Word Künstler, Hannover
- Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Berlin
Gesprächsleitung:
- Shelly Kupferberg, Journalistin, Berlin
Musik:
- David Senz, Königswinter
Das Gesamtprogramm kann hier abgerufen werden