Deutscher Kulturrat auf dem Katholikentag 2026 in Würzburg

Berlin, 12.05.2026. Der Deutsche Kulturrat ist mit zwei Veranstaltungen auf dem morgen beginnenden Katholikentag in Würzburg vertreten:

1. Donnerstag 14.05.2026, 14.00–15.30 Uhr

Burkardushaus, 1. OG, Kardinal-Döpfner-Saal, Am Bruderhof 1, Würzburg

Israelhass, Judenfeindschaft und Solidarität in Deutschland – Zur gegenwärtigen Situation von jüdischen Menschen

Es diskutieren:

Ron Dekel , Präsident der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands, Berlin

, Präsident der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands, Berlin Sabena Donath , Direktorin der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutschland, Frankfurt/Main

, Direktorin der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutschland, Frankfurt/Main Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Berlin

Gesprächsleitung:

Dagmar Mensink, Gesprächskreis Juden und Christen beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Frankfurt/Main

2. Freitag, 15.05.2026, 11.00–13.00 Uhr

Maritim Hotel, 1. OG, Saal Barbarossa, Kranenkai, Würzburg

Zusammenhalt in Vielfalt – Wie kann das gelingen?

Halten wir zusammen?

Es diskutieren:

Monika Schwenke , Caritasverband für das Bistum Magdeburg

, Caritasverband für das Bistum Magdeburg Henrik Szántó , Spoken Word Künstler, Hannover

, Spoken Word Künstler, Hannover Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Berlin

Gesprächsleitung:

Shelly Kupferberg, Journalistin, Berlin

Musik:

David Senz, Königswinter

Das Gesamtprogramm kann hier abgerufen werden