Einladung: Veranstaltung zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 21. Mai 2026, dem UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt, findet erstmals der bundesweite Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration statt.

Wir möchten Sie herzlich zur Veranstaltung der Initiative kulturelle Integration einladen:

Donnerstag, 21. Mai 2026

10.00 bis 17.00 Uhr

Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin

In einer Zeit, in der gesellschaftliche Debatten zunehmend von Polarisierung geprägt sind, setzt der Aktionstag ein sichtbares Zeichen: Vielfalt und Zusammenhalt gehören zusammen. Die Veranstaltung bringt Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kultur, Zivilgesellschaft, Religionsgemeinschaften, Kommunen und Verbänden miteinander ins Gespräch.

Auf dem Programm stehen politische Impulse, Podiumsgespräche, Lesungen, musikalische Beiträge sowie Schlaglichter auf Aktionen aus dem gesamten Bundesgebiet. Mit dabei sind unter anderem Kulturstaatsminister Dr. Wolfram Weimer, Christoph de Vries MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas MdB, Barbara Gessler, Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin, der Autor und Journalist Hasnain Kazim sowie Sebastian Krumbiegel, Musiker „Die Prinzen“ und Kreativbotschafter des Aktionstags.

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und den Aktionstag gemeinsam mit uns im Europäischen Haus begehen.

Die Anmeldung ist bis zum 18. Mai möglich.

Weitere Informationen zum Aktionstag und zum Programm finden Sie hier.

Mit freundlichen Grüßen

Olaf Zimmermann

Sprecher der Initiative kulturelle Integration

Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates