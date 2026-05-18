Berlin, 17.05.2026. Das christlich-jüdische Gespräch war ein wichtiges Element beim Katholikentag in Würzburg. Es beteiligten sich prominente Jüdinnen und Juden. Die Erwartung an die Christen ist klar: Zeigt Solidarität.

Der Deutsche Kulturrat war mit seinem Geschäftsführer, Olaf Zimmermann, an den Diskussionen beteiligt.

Lesen Sie hier die Einschätzung von Christoph Strack (Deutsche Welle) Katholikentag 2026: „Kämpfen Sie gegen Judenhass“.

Lesen Sie zum Thema auch den Schwerpunkt in Politik & Kultur 01-2025, der Zeitung des Deutschen Kulturrates: Jüdisches Leben.

Lesen Sie auch über die jährlich stattfindenden Aktionstage der Initiative kulturelle Integration zum Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 hier nach.