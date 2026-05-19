Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt: Livestream am 21. Mai!

Berlin, 19.05.2026. Am 21. Mai 2026, dem UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt, findet erstmals der bundesweite Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration statt. Das Interesse ist sehr groß: Bundesweit beteiligen sich mehr als 400 Aktionen, Veranstaltungen und künstlerische Beiträge. Auch die Veranstaltung der Initiative kulturelle Integration im Europäischen Haus in Berlin ist bereits ausgebucht.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung im Europäischen Haus in Berlin ist daher leider nicht mehr möglich. Interessierte können die Veranstaltung jedoch am Donnerstag, 21. Mai 2026, von 10.00 bis 17.00 Uhr im Livestream verfolgen.

Neben den 400 Aktionen in allen Bundesländern diskutieren im Europäischen Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, Gäste aus Politik, Kultur, Zivilgesellschaft, Religionsgemeinschaften, Kommunen und Verbänden auf zwei Podien über kulturelle Vielfalt und ihre Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Erwartet werden unter anderem Kulturstaatsminister Dr. Wolfram Weimer, der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium des Innern Christoph de Vries MdB und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas MdB. Den kulturellen Rahmen bilden zwei Lesungen des Autors und Journalisten Hasnain Kazim sowie die Live-Performance des Musikers und Sängers der Prinzen Sebastian Krumbiegel.