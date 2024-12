Coronahilfen: NEUSTART KULTUR war ein Erfolg!

Hohe Anerkennung und Wertschätzung des Programms in der Kultur

Berlin, den 12.12.2024. Gestern hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth das Ergebnis der Evaluation des Kulturförderprogramms NEUSTART KULTUR veröffentlicht. Das Unternehmen Syspons hatte NEUSTART KULTUR unabhängig untersucht. NEUSTART KULTUR wurde auf Anregung des Deutschen Kulturrates im Jahr 2020 ins Leben gerufen und lief bis Sommer 2023.

Für das Programm standen insgesamte 2 Milliarden Euro zur Verfügung. Es hatte drei Schwerpunkte:

pandemiebedingte Investitionen im Kulturbereich,

Stärkung der Kulturinfrastruktur und

alternative, besonders digitale Kulturangebote.

Die Vergabe der Mittel erfolgte dezentral über sogenannte Mittelausreichende Stellen, also Bundeskulturverbände, Bundeskulturfonds und Kulturstiftungen.

Für die Evaluation wurden sowohl die Letztempfängerinnen und -empfänger, also Künstlerinnen und Künstler oder Kulturveranstalter, als auch die Mittelausreichenden Stellen online befragt. Vertiefende Interviews rundeten die Evaluation ab. Im Ergebnis wurde von Syspons festgehalten, dass die größte Wirkung des Programms im Erhalt der kulturellen Infrastruktur liegt. Das Programm hat einen „relevanten Beitrag zur Abfederung der Notlage im Kulturbereich im Kontext der COVID-19-Pandemie geleistet“. NEUSTART KULTUR hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass Künstlerinnen und Künstler weiter künstlerisch tätig bleiben konnten und Kulturveranstalter ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten konnten. Darüber hinaus konnten nachhaltig wirkende Veränderungen angestoßen werden.

Besonders wichtig ist aus Sicht des Deutschen Kulturrat, dass mit der Evaluation noch einmal unabhängig belegt wird, dass, wie Syspons schreibt, „NEUSTART KULTUR durch seine Struktur sowie die Art und Weise seiner Umsetzung gut auf die individuellen Branchenbedarfe im Kontext der Pandemie eingehen konnte.“ Dies bestärkt den Deutschen Kulturrat in seiner Einschätzung, dass die staatsferne Vergabe von Fördermitteln der adäquate Weg in der Kulturförderung ist und so weiter beschritten werden sollte.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Innerhalb der Kulturszene genießt NEUSTART KULTUR eine sehr hohe Anerkennung und Wertschätzung. Die unabhängige Evaluation bestärkt diese Einschätzung und belegt, dass das Programm erfolgreich war. Wertvoll sind auch die Anregungen, die sich auf das Lernen aus dem Programm für einen möglichen nächsten Krisenfall und auf den Förderalltag im Allgemeinen beziehen. Hier werden die Erfahrungen aus Programm für die Zukunft fruchtbar gemacht. Als Resümee bleibt: NEUSTART KULTUR war ein sehr erfolgreiches Programm.“