NEUSTART KULTUR: Erfahrungen nutzen, um Passgenauigkeit und Wirtschaftlichkeit der Bundeskulturförderung zu stärken

Berlin, den 19.01.2024. Die von 2020 bis 2023 andauernde Coronapandemie war ein tiefer Einschnitt für den Kunst-, Kultur- und Mediensektor. Öffentliche und private Kultureinrichtungen sowie Veranstaltungsorte mussten in großem Umfang schließen. Das normale kulturelle Leben mit tausenden täglichen Angeboten in der gesamten Republik konnte nicht wie gewohnt stattfinden. Viele Künstlerinnen und Künstler, Kulturorte, Kultureinrichtungen und -vereine waren in existentieller Not, nicht wenige befürchteten, dass sie die Zeit ökonomisch nicht überstehen würden.

Auch der Kultursektor konnte an den „normalen“ Wirtschaftsförderprogrammen partizipieren. Sie erwiesen sich in vielen Fällen allerdings als wenig passfähig. Öffentliche Kultureinrichtungen und Kulturunternehmen konnten Kurzarbeit beantragen. Die Zugangshürden zur Grundsicherung wurden gesenkt.

Wesentlich für die Existenz und die Weiterentwicklung des Kultursektors waren die spezifischen Unterstützungsprogramme von Bund, Ländern und teils auch Kommunen. Neben der finanziellen Unterstützung wurde damit auch das Signal ausgesendet, dass Kunst und Kultur für die Gesellschaft unverzichtbar sind. Dies war für diesen Sektor ökonomisch und für das breite Verständnis über die Rolle der Kultur sehr wichtig.

Eine besondere Rolle mit Blick auf das Volumen von 2 Milliarden Euro über drei Jahre und die dezentrale Vergabe spielte das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgelegte Programm NEUSTART KULTUR. Dieses Programm sollte dazu dienen, im gemeinnützigen und privatwirtschaftlichen Kulturbereich die Auswirkungen der Pandemie abzufedern und ihn für die Zukunft zu stärken. Es hatte drei Schwerpunkte:

pandemiebedingte Investitionen,

Stärkung der Kulturinfrastruktur,

alternative, auch digitale Kulturangebote.

Ferner wurden pandemiebedingte Einnahmeverluste und Mehrbedarfe bundesgeförderter Häuser und Projekte aufgefangen.

Unter dem Dach des Deutschen Kulturrates fanden seit 2020 regelmäßige Treffen der Bundeskulturverbände, Fonds, Stiftungen und anderen Institutionen statt, die Mittel aus dem Bundesprogramm NEUSTART KULTUR (2020 bis 2023) vergeben haben. Die Treffen dienten dazu, Erfahrungen auszutauschen, Verbesserungsmöglichkeiten in der konkreten Durchführung der Programme zu besprechen und Synergien in der Fördermittelvergabe zu ermöglichen. Der Deutsche Kulturrat selbst hat keine Fördermittel ausgereicht.

Nach Ablauf des Förderzeitraums im Sommer 2023 zeigt sich, dass das Programm gewirkt hat und vor allem: NEUSTART KULTUR war mehr als die Stabilisierung des Bestehenden. NEUSTART KULTUR hat die durch multiple gesellschaftliche und ökonomische Veränderungen unserer Lebenswirklichkeit in den letzten Jahren bedingte Transformation im Kulturbereich vorangebracht und zugleich weitere Bedarfe aufgezeigt.

Erfolgsfaktoren für NEUSTART KULTUR waren:

Eröffnung von Möglichkeitsräumen . Da pandemiebedingt Veranstaltungen nicht stattfinden konnten, eröffneten die Einzelprogramme Möglichkeiten, die insbesondere zur Stabilisierung, Neuorientierung und Erweiterung der künstlerischen, unternehmerischen Tätigkeit bzw. der Neuausrichtung von nicht öffentlich geförderten Kultureinrichtungen dienten. Hierbei ermöglichten diese Einrichtungen und die freien Kulturschaffenden, dass Kultur und Begegnung sowie kulturelle Mitwirkung auf neuen Wegen und an ungewöhnlichen Orten weiterhin stattfanden, ein Kulturleben unter Pandemie-Bedingungen also nicht vollständig zum Erliegen kam. Einzelne Programme konnten dazu genutzt werden, die Organisations- und Teamentwicklung voranzutreiben oder auch bei Soloselbstständigen die Professionalität als Unternehmerin bzw. Unternehmer sowohl in künstlerisch-inhaltlicher als auch in unternehmerischer bzw. struktureller Hinsicht weiterzuentwickeln. Viele gewannen Zeit, sich auf die post-pandemischen Herausforderungen vorzubereiten und das eigene Programm oder die Ausrichtung der Arbeit zu reflektieren und zu fokussieren.

Schnelle Organisationsentwicklung. Innerhalb kürzester Zeit haben die Mittel ausreichenden Institutionen ihre Organisation weiterentwickelt, Prozesse optimiert, die Digitalisierung vorangetrieben und ihr Personal aufgestockt. Das neue Personal, das in Teilen bislang noch wenig Erfahrung mit Förderverfahren hatte, wurde in kürzester Zeit bei gleichzeitigem Erfüllen aller Ansprüche und Kriterien geschult, damit sie die Antragsteller adäquat beraten und begleiten konnten. Diese Organisations- und Personalentwicklung war eine erhebliche Herausforderung, die unter einem hohen Erwartungsdruck von Seiten der Kulturszene, Politik und Verwaltung sowie Öffentlichkeit und Medien gemeistert wurde. Hierauf kann und sollte jetzt aufgebaut werden.

Der Deutsche Kulturrat fordert, mit Blick auf die Bundeskulturförderung folgende Aspekte bei künftigen Förderansätzen zu berücksichtigen: