Erstmals bundesweiter Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt am 21. Mai 2026

Berlin, 20. Mai 2026. Morgen, am 21. Mai 2026, dem UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt, findet erstmals der bundesweite Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration statt. In ganz Deutschland beteiligen sich Organisationen, Bündnisse, Einrichtungen und Einzelpersonen mit insgesamt mehr als 450 Aktionen, Veranstaltungen und künstlerischen Beiträgen. Sie machen sichtbar, wie divers das Engagement für gesellschaftlichen Zusammenhalt, kulturelle Vielfalt und Teilhabe sowie für demokratisches Miteinander ist.

Neben den mehr als 450 Aktionen in allen Bundesländern findet am Donnerstag, 21. Mai 2026, von 10.00 bis 17.00 Uhr im Europäischen Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin die Veranstaltung der Initiative kulturelle Integration in Berlin statt. Gäste aus Politik, Kultur, Zivilgesellschaft, Religionsgemeinschaften, Kommunen und Verbänden diskutieren auf zwei Podien über kulturelle Vielfalt und ihre Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Erwartet werden unter anderem Kulturstaatsminister Dr. Wolfram Weimer, der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium des Innern Christoph de Vries MdB und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas MdB. Den kulturellen Rahmen bilden zwei Lesungen des Autors und Journalisten Hasnain Kazim sowie die Live-Performance des Musikers und Sängers von den Prinzen Sebastian Krumbiegel.

Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates: „Zum Aktionstag wird bundesweit sichtbar, wie viele Menschen, Organisationen und Institutionen Verantwortung für den Zusammenhalt in einer vielfältigen Gesellschaft übernehmen. Der Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt bringt dieses Engagement erstmals zusammen – von den vielen Aktionen vor Ort bis zu der Veranstaltung in Berlin. Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftliche Debatten härter werden, ist das ein wichtiges Signal: Vielfalt und Zusammenhalt gehören zusammen.“

Bärbel Bas MdB, Bundesministerin für Arbeit und Soziales: „Viele Unternehmen haben erkannt, dass Vielfalt zu ihrem Betriebserfolg beiträgt und setzen längst auf diverse Teams. Was am Arbeitsplatz schon gelebt wird, brauchen wir in allen Lebensbereichen. Je stärker der Zusammenhalt in Vielfalt, desto stärker sind wir als Gesellschaft.“

Dr. Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien: „Kulturelle Vielfalt gehört zum Selbstverständnis unseres Landes. Sie ist eine tragende Säule unserer Demokratie, weil sie Freiheit, Verantwortung und gemeinsame Werte miteinander verbindet. Der Aktionstag zeigt, dass kulturelle Vielfalt kein abstrakter Begriff ist, sondern im Alltag, in der Kultur, in den Kommunen und im Zusammenleben der Menschen konkret erfahrbar wird.“

Christoph de Vries MdB, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Innern: „Vielfalt kann unsere Gesellschaft in vielen Fällen bereichern. Doch Vielfalt erfordert immer auch gemeinsame Anstrengung, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern – sie verlangt der Gesellschaft auch etwas ab und mutet zu. Gleichzeitig sehen wir, dass kulturelle, religiöse und ethnische Unterschiede zunehmend in sozialen Medien zur Spaltung missbraucht werden. Hier ist es wichtig, dass wir gemeinsam gegen diese Tendenzen ankämpfen und uns für einen respektvollen Umgang miteinander einsetzen. Respektvoll miteinander umzugehen heißt aber auch, unterschiedliche Ansichten zuzulassen und Probleme offen zu diskutieren.“

Seit zehn Jahren engagiert sich das breite gesellschaftliche Bündnis aus 28 Mitgliedern der Initiative kulturelle Integration für eine Gesellschaft, die Vielfalt fördert und Zusammenhalt stärkt. Grundlage ihrer Arbeit sind die 15 Thesen „Zusammenhalt in Vielfalt“, die die Mitglieder gemeinsam erarbeitet haben. Sie beschreiben ein gemeinsames Verständnis von kultureller Integration, gesellschaftlicher Teilhabe und demokratischem Zusammenleben.

Das Programm im Europäischen Haus umfasst zwei Podiumsgespräche, politische Impulse, Lesungen des Autors und Journalisten Hasnain Kazim, Schlaglichter auf ausgewählte Aktionen aus dem Bundesgebiet sowie Musik-Performances von Sebastian Krumbiegel, Musiker und Sänger der Prinzen sowie Kreativbotschafter des Aktionstags. Moderiert wird die Veranstaltung von der Journalistin und Moderatorin Shelly Kupferberg.

Bundesweit beteiligen sich zahlreiche Akteurinnen und Akteure mit eigenen Aktionen am Aktionstag. Geplant sind 450 Veranstaltungen bundesweit unter anderem Diskussionen, Lesungen, Konzerte, Begegnungsformate, Schulprojekte, künstlerische Aktionen und vieles mehr. Sie alle zeigen: Zusammenhalt entsteht nicht abstrakt, sondern dort, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen, gemeinsam Kultur erleben und Verantwortung für das demokratische Miteinander übernehmen.