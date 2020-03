KW 11: Spezial: Corona./ .Kultur: Corona-Virus: Notfallfonds gefordert; Corona-Pandemie: Wie ist der Kulturbereich betroffen? …

Sehr geehrte Damen und Herren,

Kultureinrichtungen werden in Deutschland in vielen Städten geschlossen, viele noch geöffnete Einrichtungen klagen über massiven Besucherschwund. Der Kultur- und Medienbereich ist teilweise existentiell von den notwendigen Maßnahmen zum Schutz vor der Corona Pandemie betroffen.

Insbesondere kleinere und mittelständische Unternehmen sowie Freiberuflerinnen und Freiberufler haben oft keine finanziellen Polster, um Einnahmeausfälle aufzufangen. Die Bundesregierung ist gefordert, sich in ihren Unterstützungsmaßnahmen nicht nur auf große Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft zu konzentrieren, sondern auch kleinere und mittelständische Kulturunternehmen sowie Künstlerinnen und Künstler in den Blick zu nehmen. Gleichfalls können die Länder Impulse für die Kultur- und Kreativwirtschaft setzen und sollten ihre Förderinstrumente anpassen.

Heute, beim routinemäßig stattfindenden Spitzentreffen zwischen Kulturstaatsministerin Monika Grütters und den Kulturministerinnen und Kulturministern der Länder, können Bund und Länder beweisen, dass sie es mit dem kooperativen Kulturföderalismus ernst meinen. Ein gemeinsamer Notfallfonds von Bund und Ländern, wie der Deutsche Kulturrat ihn fordert, könnte rasch und unbürokratisch den besonders betroffenen Künstlerinnen und Künstlern und den kleinen kulturwirtschaftlichen Unternehmen aus der Not helfen.

Wir fordern daher den Vorsitzenden der Kulturministerkonferenz Staatsminister Bernd Sibler und Kulturstaatsministerin Monika Grütters MdB auf, schnell zu reagieren und einen Notfallfonds einzurichten. Ein solcher von Bund und Ländern zusammen getragener Notfallfonds sollte nach unserer Ansicht bei der Kulturstiftung der Länder und der Kulturstiftung des Bundes gemeinsam eingerichtet werden. Beide Stiftungen sind sehr erfahren mit der Vergabe von öffentlichen Mitteln und können auch gut zusammenarbeiten.

Die öffentlichen Hände, Bund, Länder und Kommunen, müssen außerdem die bestehenden Möglichkeiten des Haushaltsrechts ausschöpfen, damit öffentlich geförderte Kultureinrichtungen und Projekte nicht in eine existenzielle Gefährdung geraten. Das heißt konkret, wir erwarten, dass die öffentliche Hände Fördermittel beim Ausfall von Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht von den Kultureinrichtungen und den Künstlerinnen und Künstlern zurückfordern.

Jetzt darf keine Zeit beim Schutz der Bevölkerung vor dem Virus verloren gehen. Deshalb werden die angeordneten Schließungen von Kulturorten auch im Kulturbereich fast ausnahmslos akzeptiert, doch es darf jetzt auch keine Zeit beim Installieren der notwendigen Unterstützungsmaßnahmen für den Kulturbereich verloren gehen. Jetzt muss auf allen Ebenen gehandelt werden!

Je stärker die Krise ist, umso wichtiger ist den Menschen die Kultur. Bei allen notwendigen Maßnahmen, die wir jetzt in Deutschland, in Europa und außerhalb Europas treffen, müssen wir dafür sorgen, dass uns die Kultur erhalten bleibt.

Mit freundlichen Grüßen

Olaf Zimmermann

Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

twitter.com/olaf_zimmermann

Corona-Pandemie: Wie ist der Kulturbereich betroffen?

Meldungen des Deutschen Kulturrates:

Corona-Pandemie: Kulturrat fordert Notfallfonds für Künstlerinnen und Künstler Notfallfonds sollte von der Kulturstiftung der Länder und der Kulturstiftung des Bundes gemeinsam verwaltet werden (11.03.2020)

Corona-Pandemie: Kultur- und Medienbereich stark betroffen Öffentliche Fördermittel dürfen nicht wegen des Ausfallens von Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie zurückgefordert werden (10.03.2020)

Corona-Virus trifft Kulturbereich hart Deutscher Kulturrat zu den ersten Auswirkungen des Corona-Virus auf den Kulturbereich 04.03.2020

Aktuelle Handlungsempfehlungen des Robert Koch Institutes finden Sie hier!

Weitere Informationen:

Coronavirus – Kulturstaatsministerin verspricht Kultureinrichtungen und Künstlern Unterstützung (Bundesregierung 11.03.2020)

Nothilfeprogramm für Kultur einrichten (Die Linke 11.03.2020)

Corona-Virus bedroht Existenz von Künstler*innen – Aktionsplan gefordert (Bündnis90/DieGrünen 11.03.2020)

Und die FDP fordert: „Kultur-Ministerkonferenz muss handeln – Schutzprogramm für Kulturschaffende“ (12.03.2020)

