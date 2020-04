Rat für Baukultur und Denkmalkultur

Bund Deutscher Architekten (BDA)

Der Bund Deutscher Architekten hat auf seiner Homepage rechtliche Hinweise sowie Informationen und Angebote zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 als erste Orientierung für freischaffende Architektinnen und Architekten bereit gestellt. Nähere Infos hier. (30.03.2020)

Bund Deutscher Innenarchitekten (BDIA)

Der Bund Deutscher Innenarchitekten hat schafft auf seiner Homepage einen ersten Überblick an Informationen von Kammern, Verbänden und der Bundesregierung für Innenarchitekten. Nähere Infos hier. (30.03.2020)

Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA)

Der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten hat zur Unterstützung seiner Mitglieder bereits am 25.03.2020 ein kostenloses Webinar unter dem Titel „Bauprojekte und Planungsverträge in Zeiten von Corona“ angeboten. Nähere Infos hier. (30.03.2020)

Bundesarchitektenkammer (BAK)

Die Bundesregierung hat den umfassenden Schutzschirm für den Mittelstand um den sog. KfW-Schnellkredit 2020 erweitert. Die KfW bietet am 22.04., 29.04. und 06.05., jeweils von 11.00 bis 12.00 Uhr, kostenfreie Webinare für Architekten und Ingenieure an. Dort werden die KfW-Corona-Hilfen insgesamt vorgestellt und im Chat mit den Teilnehmenden diskutiert.

Nähere Infos hier. (21.04.2020)

Das Netzwerk Architekturreport NAX der Bundesarchitektenkammer hat Hinweise von Verbänden im Ausland zum Umgang mit der Corona-Krise zusammengetragen. Informationen aus Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, aus Österreich, Spanien, aus der Schweiz sowie den USA finden Sie hier. (08.04.2020)

Die Bundesarchitektenkammer hat auf ihrer Homepage eine nützliche Zusammenstellung von FAQ´s bezüglich, Bau-, Architekten- und Vertragsrecht, Arbeitsrecht, zu betriebswirtschaftlichen Fragen sowie zu Fragen der Büroorganisation für Architekten veröffentlicht. Nähere Infos hier. (30.03.2020)

Bundesingenieurkammer (BIngK)

Die Corona-Epidemie hat auch Auswirkungen auf das Beschaffungswesen der öffentlichen Hand. Zur Sicherstellung der Bedarfsdeckung sind aktuell unbürokratische und vor allem zügige Verfahren unerlässlich. Auch die BIngK hat sich in einem Schreiben vom 7.4.2020 an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier noch einmal dafür ausgesprochen.

Weitere Infos, Links zum Thema Vergaberecht und das Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier finden Sie hier. (14.04.2020)

Die Bundesingenieurkammer führt eine Kurzbefragung ihrer Mitglieder durch, um die Folgen der Pandemie für Architekten, Planer und Ingenieure besser einschätzen zu können. Die Befragung wird vom 06.04.2020 bis zum 10.04.2020 als Online-Befragung durchgeführt. Nähere Infos hier. (08.04.2020)

Die Bundesingenieurkammer hat eine Übersicht der aktuellen Unterstützungs- und Förderungsmaßnahmen der Länder für Freiberufler und kleine mittlere Unternehmen veröffentlicht. Nähere Infos hier. (30.03.2020)

Bundesstiftung Baukultur

Während der aktuellen Corona-Pandemie geht die Bundesstiftung Baukultur neue Wege in der Kommunikation – ab jetzt mit dem wöchentlichen Podcast 10 Minuten Baukultur. Der erste Teil beleuchtet die gesellschaftliche Funktion öffentlicher Räume, denn besonders an diesen Orten macht sich der Lockdown für alle bemerkbar. Nähere Infos hier. (21.04.2020)

Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung

Die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung hat aufgrund der aktuellen Entwicklungen bezüglich der Verbreitung des Coronavirus die Frist zur Einreichung von Projekten zum insgesamt mit 25.000 Euro dotierten Deutschen Städtebaupreis 2020 bis zum 31.05.2020 verlängert.

Nähere Infos hier.

Zudem klären rechtliche Hinweise zum Umgang mit dem Coronavirus auf. Nähere Infos hier. (30.03.2020)

Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL)

Für Verschiebe- oder Absageinformationen von Projekten, Veranstaltungen und Aktivitäten verweist die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur auf die einzelnen Landesverbandsseiten. Nähere Infos finden Sie hier. (08.04.2020)

Deutscher Verband für Archäologie

Der Deutsche Verband für Archäologie berichtet von der guten Nachricht, dass das Förderprojekt „Kultur in ländlichen Räumen -Heimatmuseen und archäologische Stätten“ genehmigt wurde. Die Antragsunterlagen werden demnächst zur Verfügung stehen. Es wird empfohlen, jetzt schon mit den Planungen zu beginnen. Nähere Infos hier. (14.04.2020)

Europa Nostra Deutschland

In einer persönlichen Mitteilung und unter dem Motto „CLOSER TOGETHER WHILE STAYING PHYSICALLY APART“ ruft die Geschäftsführung von Europa Nostra dazu auf, als Gesellschaft zusammenzustehen und informiert über die Auswirkungen der Pandemie auf das kulturelle Erbe Europas. Nähere Infos hier. (08.04.2020)

Verband der Restauratoren

In der Serie „Berufsinformationen Mit Kalkül“ wendet sich der Verband der Restauratoren in Teil 10 an Mitglieder, die momentan im Homeoffice arbeiten und Kinder zu Hause betreuen. Nähere Infos hier. (21.04.2020)

Der Verband der Restauratoren hat auf seiner Homepage aktuelle Links und Hinweise für Restauratoren als erste Orientierung zusammengestellt.

Nähere Infos hier.

Der Verband ruft überdies dazu auf, Arbeitsutensilien wie Atemschutzmasken, Schutzbrillen und Schutzkittel an Krankenhäuser, Gesundheitsämter, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen über die zuständigen Landesministerien für Gesundheit oder ggf. an die regionalen Kassenärztlichen Vereinigungen zu spenden und hat eine ausführliche Liste mit benötigten Produkten veröffentlicht. Nähere Infos hier. (30.03.2020)

Verband deutscher Architekten- und Ingenieurvereine

Vom 8. bis 16.04. wurden über die Plattform www.baukultur.plus Planerbüros aus fünf Fachrichtungen hinsichtlich ihrer aktuellen Situation anonymisiert befragt. Zehn Fragen zum Büro, zur Auftragslage, zur Arbeits- und Baustellensituation wurden gestellt. Rund 40 vollständige Antworten über das Bundesgebiet verteilt, konnten ausgewertet werden. Zu den Ergebnissen geht es hier. (21.04.2020)

Vereinigung der Landesdenkmalpfleger

Aufgrund der aktuellen Lage wird der Museumstag am 17.05.2020 dieses Jahr digital zelebriert und ein Fokus auf digitale Angebote und Entdeckungen gerichtet. Die digitale Ausstellung DENKMAL EUROPA teilt ihr Angebot mit dieser Veranstaltung. Nähere Infos hier. (08.04.2020)

Vereinigung freischaffender Architekten (VfA)

Die Vereinigung freischaffender Architekten hat auf ihrer Homepage eine Übersicht von bundesweiten und länderspezifischen Hilfen und Informationen aufgelistet. Nähere Infos hier. (08.04.2020)

Vereinigung für Stadt-, Regional – und Landesplanung (SRL)

Die Vereinigung für Stadt-, Regional und Landesplanung hat auf ihrer Seite rechtliche Hinweise sowie Informationen und Angebote zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 als erste Orientierung bereit gestellt. Nähere Infos hier. (30.03.2020)

Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)

Hans Peter Wollseifer, Präsident des ZDH, äußerte sich gegenüber Sven Braun von der dpa zur Ausbildungslage in Zeiten von Kontaktbeschränkungen. Nähere Infos hier. (14.04.2020)

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat auf seiner Homepage eine nützliche Zusammenstellung von FAQ´s für Handwerksbetriebe und Handwerksorganisationen veröffentlicht und eine Liste mit Links und Informationen zu arbeitsrechtlichen Fragen und Finanzierungen erstellt.

Nähere Infos hier. (08.04.2020)

Der Präsident des ZDH, Hans Peter Wollseifer, fordert vom Bund, sich an die EU-Definition zu kleinen Betrieben zu orientieren und auch Soforthilfen für Handwerksbetriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern zu gewährleisten. Nähere Infos hier. (30.03.2020)