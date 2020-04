Deutsche Literaturkonferenz

Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat eine Checkliste zur Schadensbegrenzung durch den Corona-Shutdown für Betroffene veröffentlicht, die Fragen zu Themen wie Liquiditätssicherung und Kurzarbeit aufgreift. Nähere Infos hier.

Ebenso liefert der Börsenverein des Deutschen Buchhandels eine umfangreiche Übersicht zu den Sofortmaßnahmen der Bundesregierung sowie eine dazugehörige Übersicht mit rechtlichen Hinweisen zur Antragstellung. Nähere Infos hier.

In einem Webinar der KfW am Dienstag, 31. März, um 10.30 Uhr, werden Fragen zur Liquiditätssicherung speziell für die Buchbranche aufgegriffen und beantwortet. Maximal 125 Teilnehmer sind hier möglich.

(30.03.2020)

Bibliothek & Information Deutschland (BID) e.V.

Der Deutsche Bibliotheksverband als Mitglied des BID hat auf seiner Webseite nützliche Informationen, praktische Tipps und rechtliche Informationen für Bibliotheken zusammengestellt, zeigt dort Beispiele auf, wie unter Beachtung der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus weiterhin analoge Buchausleihen möglich sind und verweist auf die vielen Online-Angebote, für die man sich zurzeit in vielen Bibliotheken kostenfrei anmelden kann. Nähere Infos hier. (08.04.2020)

Evangelisches Literaturportal

Das Evangelische Literaturportal bietet Lesetipps für diese ungewöhnlichen Zeiten. Nähere Infos hier. (30.03.2020)

Stiftung Lesen

Die Stiftung Lesen bietet in dieser Zeit jede Menge digitale Angebote, so zum Bespiel digitale Vorlesegeschichten, in der Geschichten für Kinder kostenlos online auf dem Portal „einfach vorlesen“ angeschaut und vorgelesen werden können. Nähere Infos hier.

Ebenso bietet die Stiftung eine allgemeine Vorlesebibliothek für Kitas an, welche viele Kinderbuchklassiker und aktuelle Neuerscheinungen sowie didaktische Materialien enthält. Auch Materialien für geflüchtete Kinder und ihre Eltern sind bestellbar. Nähere Infos hier. (30.03.2020)

Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren (VFLL)

Der Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren macht auf ihrer Homepage auf mögliche Hilfeleistungen und Unterstützungsangebote für Solo-Selbstständige bzw. Kultur- und Kreativschaffende von Bund und Ländern in der Corona-Krise aufmerksam. Nähere Infos hier. (30.03.2020)

Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke (VdÜ)

Auch der Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke macht auf ihrer Homepage über mögliche Soforthilfen aufmerksam und hat eine nützliche Linksammlung zusammengestellt. Nähere Infos hier. (30.03.2020)

Verband deutscher Schriftsteller (VS) in ver.di

Auch der Verband deutscher Schriftsteller in ver.di stellt nützliche Informationen und Links zum Thema Soforthilfe für Kunstschaffende und Selbstständige auf seiner Homepage zur Verfügung.

(30.03.2020)

Darüber hinaus bieten FAQ’s eine gute Orientierung für Solo-Selbständige. Nähere Infos hier. (30.03.2020)

Verwertungsgesellschaft Wort (VG WORT)

Die Verwertungsgesellschaft Wort verweist auf die Unterstützungsmöglichkeiten für Wortautoren und Verleger in aktuellen Notlagen. Zu beachten sind hier die Richtlinien des Sozialfonds. Nähere Infos hier. (30.03.2020)

