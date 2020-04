Deutscher Designtag

Der Deutsche Designtag informiert in einem wöchentlich erscheinenden Corona-Newsletter über aktuelle Entwicklungen im Designbereich. Im ersten Newsletter vom 01.04.2020 wird u. a. ein Offener Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zur Lage im Design veröffentlicht. Mehr dazu hier.

Allianz deutscher Designer (AGD)

Die Allianz deutscher Designer schafft auf ihrer Seite einen ersten Überblick an Informationen für Designerinnen und Designer und wartet mit einem Angebot von Webkonferenzen und Beratungen auf. Die Webinare werden aufgezeichnet und stehen allen Interessierten ca. 24 Stunden nach Ende zur Verfügung. Der Designers‘ Morning Talk, den die AGD bis auf Weiteres wöchentlich durchführen wird, hält Interessierte über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden. Nähere Infos hier.

Berufsverband der Deutschen Kommunikationsdesigner (BDG)

Der Berufsverband der Deutschen Kommunikationsdesigner führt derzeit ein wöchentliches und bundesweites Monitoring durch, in welchem sich die konkreten wirtschaftlichen Einbußen aufgrund der Corona-Krise für die Betroffenen in der Branche widerspiegeln sollen. Die Umfragen sind jeweils von Samstag bis Freitagmittag geöffnet, das Ergebnis wird am Samstag veröffentlicht. Das Ergebnis für die 13. KW war bereits deutlich: 84 Prozent der Befragten konnten bereits starke Umsatzeinbußen verzeichnen. Nähere Infos hier.

Um einen tagesaktuellen Austausch zu ermöglichen, hat der BDG die Facebook-Gruppe Designer Quarantäne eingerichtet, die sich vor allem an selbständige Kommunikations-Designerinnen und -Designer richtet.

Illustratoren Organisation (IO)

Die Illustratoren Organisation ruft in einem direkten Appell Auftraggeber, Veranstalter und Förderer dazu auf, ihre Kreativprojekte in gewohnter Zusammenarbeit fortzusetzen und dabei vermehrt auf Online-Begleitungen mit Graphic Recorders und Online-Shops als Verkaufsalternativen zu nutzen.

Nähere Infos hier.

Internationales Design Zentrum Berlin (IDZ)

Das Internationale Design Zentrum Berlin hat Links und Angebote für Selbständige im Designbereich zusammengestellt, um so einen Überblick an Hilfen für Designerinnen und Designer zu schaffen. Nähere Infos hier.

Verband Deutscher Industrie Designer (VDID)

Der Verband Deutscher Industrie Designer hat unter seinen Mitgliedern eine Blitzumfrage durchgeführt und nach Umsatzeinbrüchen und gewünschten Hilfsangeboten gefragt. Nähere Infos hier.

Darüber hinaus informiert der VDID auf seiner Homepage ausführlich über die Sofortmaßnahmen der Bundesregierung und hat konkrete Hilfsangebote des Bundes und der Länder aufgelistet. Nähere Infos hier.

Ebenso können sich betroffene Industriedesigner durch ein FAQ-Info-PDF zum Thema Arbeitsrecht sowie zum Einzel- und Klein-Unternehmer-Schutz informieren. Nähere Infos hier.

Netzwerk für Mode.Textil.Interieur.Accesoire.Design (VDMD)

Das Netzwerk für Mode.Textil.Interieur.Accesoire.Design ruft auf ihrer Homepage dazu auf, sich der Petition für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens von 800 bis 1.200 Euro pro Person für sechs Monate anzuschließen und diese zu unterschreiben. Nähere Infos hier.

Darüber hinaus hat das Netzwerk für Mode.Textil.Interieur.Accessoire.Design seine Mitglieder um detaillierte Angaben zu den bereits erlittenen Umsatzeinbrüchen gebeten und sammelt auf seiner Facebook-Seite Informationen zu Hilfsangeboten. Nähere Infos hier.

Stand: 01.04.2020