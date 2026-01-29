Ausgabe: Nr. 2/26

Zum kostenlosen PDF-Download der Ausgabe
Die neue Ausgabe richtet den Schwerpunkt auf das Thema „Die Welt des Tanzes“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 17 bis 31.
Im Leitartikel „Abgrenzung statt Ausgrenzung“ schreibt Ulrike Liedtke, Professorin an der Universität Potsdam, Vizepräsidentin des Deutschen Musikrates und Präsidentin des Landtages Brandenburg, über die Frage: „Wie frei sind Kunst und Kultur?“
Weitere Themen der Ausgabe 2/26 von Politik & Kultur sind:
- Jobkiller KI
Künstliche Intelligenz verändert den Kulturbereich dramatisch. Der Deutsche Kulturrat setzt sich für notwendige Rahmenbedingungen ein.
- Kulturgutschutz
In Krisenzeiten wird deutlich: Kulturgut braucht einen besseren Schutz. Start einer Reihe über dieses wichtige Thema.
- NS-Gedenkstätten
Elke Gryglewski, Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen, spricht im Interview über unangemessenes Verhalten in Gedenkstätten.
- Handreichung
Der Bundesmusikverband Chor & Orchester hat Empfehlungen für extremistische Tendenzen in Musikvereinen herausgegeben.
- Dossier Kulturwirtschaft
Der Februar-Ausgabe liegt ein umfangreiches Dossier bei: „Kosmos Kulturwirtschaft“.
Außerdem: Editorial: Was ist 2026 wichtig?; Helmut Kohls „geistig-moralische Wende“; Befragung: Transformation in Kultureinrichtungen; Umgang mit der Geschichte der DDR; das Letzte: Utopie für 2027 u.v.m.
Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo Geißler,
ISSN 1619-4217, 32 Seiten, 4,00 Euro
Marion Ackermann, Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz; Tarek Assam, Tanzdirektor und Chefchoreograf am Harztheater und Sprecher der Bundesdeutschen Ballett- und Theaterdirektor*innen-Konferenz; Jürgen Ball, Präsident des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes e. V.; Sophia Blochowitz, Redaktionsassistentin bei Politik & Kultur; Katharina Christl, Rektorin und Professorin für Choreografie an der Palucca Hochschule für Tanz Dresden; Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland; Philipp Contag-Lada, Medienkünstler für Ballett und Oper; Theresa Demandt, Geschäftsführerin des Bundesmusikverbands Chor & Orchester (BMCO); Katja Erfurth, Tänzerin und Choreografin in Dresden; Sonia Franken, Tanzwissenschaftlerin, Tanzvermittlerin und Choreografin und Co-Projektleitung von Tandem Tanz und Schule NRW; Lisa Marie Freitag, wissenschaftliche Referentin der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung; Michael Freundt, Geschäftsführer des Dachverbands Tanz Deutschland; Theo Geißler, Herausgeber von Politik & Kultur; Alexandra Georgieva, Ballettdirektorin des Friedrichstadt-Palastes; Monica Gillette, Co-Intendantin der Tanztriennale Hamburg; Ludwig Greven, Publizist; Elke Gryglewski, Geschäftsführerin der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten und Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen; Barbara Haack, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur; Helmut Hartung, Chefredakteur von medienpolitik.net; Paul Hess, stellvertretender Vorsitzender der Berufsgruppe Tanz bei der GDBA; Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs; Martina Kessel, Projektleiterin von ChanceTanz und Gründungsmitglied von Aktion Tanz – Bundesverband Tanz in Bildung und Gesellschaft e.V.; Andreas Kolb, Redakteur von Politik & Kultur; Gerda König, Gründerin der DIN A 13 tanzcompany; Ulrike Liedke, Vizepräsidentin des Deutschen Musikrates und Präsidentin des Landtages Brandenburg; Jörg Löwer, Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Beauftragter für den Bereich Tanz bei der VdO; Peggy Luck, Vorsitzende des Verbandes PROFOLK; Birgit Mandel, Professorin für Kulturvermittlung und Kulturmanagement am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim; Anna-Lu Masch, Tanzvermittlerin, Choreografin und Co-Projektleitung von Tandem Tanz und Schule NRW; Kadir »Amigo« Memiş, Tänzer, Choreograf, Urban Calligraphy- und Performance-Künstler; Johann Michael Möller, Publizist und Ethnologe; Lorenz Overbeck, Geschäftsführer des Bundesmusikverbands Chor & Orchester (BMCO); Rajyashree Ramesh, Tänzerin, Choreografin und Lehrmeisterin für Bharatanatyam-Tanztheater; Sabrina Sadowska, Stifterin und Vorstandvorsitzende der Stiftung TANZ– Transition Zentrum Deutschland; Litchi Saint Laurent, Künstlerin, Tänzerin und Kuratorin in der Ballroom-Szene; Georgina Leo Saint Laurent, Tänzerin, Choreografin, Kuratorin und »European Mother« des House of St. Laurent; Bernd Schmidt, Intendant und Geschäftsführer des Friedrichstadt-Palastes; Gabriele Schulz, Stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates; Thomas Thorausch, kommissarischer Leiter des Deutschen Tanzarchivs Köln und Sprecher des Verbunds deutscher Tanzarchive (VDT); Sebastian Trump, Juniorprofessor für Künstliche Kreativität und musikalische Interaktion am KI-Labor der Hochschule für Musik Nürnberg; Çiğdem Uzunoğlu, Direktorin des Grimme-Instituts; Be van Vark, Künstlerische Leiterin des Vereins Tänzer* ohne Grenzen; Matthias Wehry, Präsident des Deutschen Nationalkomitees Blue Shield e. V. ; Dorion Weickmann, Tanzkritikerin für die »Süddeutsche Zeitung« und Leiterin der Zeitschrift »tanz«; Kristopher Zech, Gründer und Leiter des Tanzhaus Wuppertal; Olaf Zimmermann, Herausgeber von Politik & Kultur und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates