Ausgabe: Nr. 2/26

Die neue Ausgabe richtet den Schwerpunkt auf das Thema „Die Welt des Tanzes“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 17 bis 31.

Im Leitartikel „Abgrenzung statt Ausgrenzung“ schreibt Ulrike Liedtke, Professorin an der Universität Potsdam, Vizepräsidentin des Deutschen Musikrates und Präsidentin des Landtages Brandenburg, über die Frage: „Wie frei sind Kunst und Kultur?“

Weitere Themen der Ausgabe 2/26 von Politik & Kultur sind:

Jobkiller KI

Künstliche Intelligenz verändert den Kulturbereich dramatisch. Der Deutsche Kulturrat setzt sich für notwendige Rahmenbedingungen ein.

In Krisenzeiten wird deutlich: Kulturgut braucht einen besseren Schutz. Start einer Reihe über dieses wichtige Thema.

Elke Gryglewski, Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen, spricht im Interview über unangemessenes Verhalten in Gedenkstätten.

Der Bundesmusikverband Chor & Orchester hat Empfehlungen für extremistische Tendenzen in Musikvereinen herausgegeben.

Der Februar-Ausgabe liegt ein umfangreiches Dossier bei: „Kosmos Kulturwirtschaft“.

Außerdem: Editorial: Was ist 2026 wichtig?; Helmut Kohls „geistig-moralische Wende“; Befragung: Transformation in Kultureinrichtungen; Umgang mit der Geschichte der DDR; das Letzte: Utopie für 2027 u.v.m.

Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo Geißler,

ISSN 1619-4217, 32 Seiten, 4,00 Euro