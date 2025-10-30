Wohn-Kultur – Schwerpunkt in Politik & Kultur 11/25

Berlin, 30.10.2025. Im Schwerpunkt der November-Ausgabe von Politik & Kultur geht es um das Thema Wohn-Kultur. Wie wohnen wir heute – und wie wollen wir wohnen? Welche Rolle spielen z. B. die Küche, das Schlafzimmer oder das Sitzmöbel? Wie kann Wohnen und Leben auf kleinem Raum gelingen? Wie sinnvoll ist der „Bauturbo“, und brauchen wir nicht eher Umbau und Umnutzung von Bestandsbauten anstelle von Neubauten? Mit diesen und vielen anderen spannenden Themen beschäftigt sich diese Ausgabe.

Im Schwerpunkt „Wohnkultur“ kommen folgende Autorinnen und Autoren bzw. Interviewpartner und -patnerinnen zu Wort:

Reiner Nagel, Vorstandvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur

Vorstandvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur

Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur Florian Rötzer, Philosoph, Journalist und Buchautor

Philosoph, Journalist und Buchautor Nikolaus Bernau, Architektur-, Museums- und Bibliothekshistoriker, freier Redakteur, Journalist und Kritiker, u. a. für Deutschlandfunk, FAZ, taz

Architektur-, Museums- und Bibliothekshistoriker, freier Redakteur, Journalist und Kritiker, u. a. für Deutschlandfunk, FAZ, taz Carolin Genz, Stadtforscherin und Postdoktorandin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Technischen Universität Wien

Stadtforscherin und Postdoktorandin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Technischen Universität Wien Philipp Meuser, Architekt und Verleger in Berlin

Architekt und Verleger in Berlin Van Bo Le-Mentzel, Kleinstwohnung-Architekt und Gründer der gemeinnützigen Tiny Foundation

Kleinstwohnung-Architekt und Gründer der gemeinnützigen Tiny Foundation Natascha Meuser, Architektin und Autorin

Architektin und Autorin Michael Mönninger, Autor, Architekturkritiker und Professor für Geschichte und Theorie der Bau- und Raumkunst an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

Autor, Architekturkritiker und Professor für Geschichte und Theorie der Bau- und Raumkunst an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig Jörn Düwel, Professor für Geschichte und Theorie der Architektur an der HafenCity Universität in Hamburg

Professor für Geschichte und Theorie der Architektur an der HafenCity Universität in Hamburg Horst Neidhard, Geschäftsführender Gesellschafter der Gebr. Faller GmbH

Geschäftsführender Gesellschafter der Gebr. Faller GmbH Ludwig Greven, freier Journalist

freier Journalist Daniel Fuhrhop, Autor sowie Kommunalberater für Wohnraummobilisierung

Autor sowie Kommunalberater für Wohnraummobilisierung Benjamin Günther und Nicola Schüller , Architekten und Initiatoren des Projekts Berliner-Atelier-Wohnen

und , Architekten und Initiatoren des Projekts Berliner-Atelier-Wohnen Anja Libramm, stellv. Pressesprecherin der STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH;

stellv. Pressesprecherin der STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH; Hanno Hochmuth, Historiker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) und Dozent für Public History an der Freien Universität Berlin

Historiker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) und Dozent für Public History an der Freien Universität Berlin Stanley Fuls, Vorstandsvorsitzender der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft eG;

Vorstandsvorsitzender der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft eG; Hanne Willmann, Betreiberin eines Designstudios in Berlin

Politik & Kultur ist die Zeitung des Deutschen Kulturrates. Sie wird herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler.