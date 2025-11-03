Deutschlandfunk Kultur: „Wertewandel 1989 – 2025“

Berlin, den 03.11.2025. Aus Anlass der Oktober-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates mit dem Schwerpunkt „Wertewandel 1989 – 2025“ fand am 8. Oktober 2025 eine gemeinsame Veranstaltung des Deutschen Kulturrates und der Stiftung Berliner Mauer statt.

In der Gedenkstätte Berliner Mauer diskutierte Hans-Dieter Heimendahl, Kulturkoordinator des Deutschlandradios, mit Gästen über die Sehnsucht nach Freiheit und Demokratie, die mit dem Umbruch 1989 verbunden war und über die Frage, was heute aus den damaligen Werten geworden ist.

Gäste waren:

Judith Enders , Politologin, „Dritte Generation Ostdeutschland“

Die Sendung wurde gestern im Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt und kann jetzt hier nachgehört werden.

Die Oktober-Ausgabe von Politik & Kultur mit dem Schwerpunkt „Wertewandel 1989 – 2025“ kann hier als kostenfreies E-Paper (PDF-Datei) geladen werden.