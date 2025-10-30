„Keine Angst“: Sebastian Krumbiegel widmet Song dem Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt

Berlin, den 30. Oktober 2025. Der Musiker und Komponist Sebastian Krumbiegel von den Prinzen widmet seinen neuen Song „Keine Angst“ dem Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration.

Der Song liefert einen Vorgeschmack auf das im nächsten Jahr erscheinende Soloalbum und ist der erste Kreativbeitrag zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt am 21. Mai 2026.

Gerade in Zeiten, in denen sich viele Menschen Sorgen um die Zukunft machen, ist das Lied ein musikalischer Silberstreif am Horizont. Den Teufel nicht an die Wand malen, das legt uns Sebastian Krumbiegel mit seiner neuen Single nahe – denn so wie Hunger bekanntlich ein schlechter Koch ist, ist Angst ein schlechter Ratgeber:

Ja, die Hoffnung ist der beste Rat. Ganz gleich was auch kommen mag: HAB BITTE KEINE ANGST“

Hier kommen Sie zum Song „Keine Angst“.

Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates: „Danke Sebastian für dieses großartige Mutmach-Lied! Damit stärkt Sebastian Krumbiegel, der Botschafter unseres Aktionstags Zusammenhalt in Vielfalt, uns allen den Rücken und lädt ein, sich zum Aktionstag auch selbst künstlerisch mit eigenen Songs, Bildern, Videos oder Texten einzubringen. Machen Sie mit und setzten Sie ein wichtiges Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer offenen pluralen Gesellschaft.“

Hier kommen Sie zu der Aktions-Website, auf der Sie mehr zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt erfahren und Ihren künstlerischen Beitrag hochladen können.

Zum UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt am 21. Mai 2026 rufen die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration – ein einzigartiges Bündnis von Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner, Religionsgemeinschaften, Medien, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft – erstmals zu dem bundesweiten Aktionstag auf. Unter den hochgeladenen künstlerischen Beiträgen erhalten die besten Einreichungen eine besondere Würdigung bei der zentralen Veranstaltung der Initiative kulturelle Integration und des Deutschen Kulturrates am 21. Mai 2026 in Berlin.

Im Umfeld des Welttags der kulturellen Vielfalt sollen möglichst zahlreiche Aktionen von unterschiedlichen Organisationen, Bündnissen oder auch Einzelpersonen durchgeführt und so vielfältige Zeichen für den Zusammenhalt in unserer freien und vielfältigen Gesellschaft gesetzt werden.

Informationen zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt

Die Initiative kulturelle Integration ist ein breites Bündnis von 28 Institutionen aus Zivilgesellschaft, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Sozialpartnern, Medien, Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden. Nähere Informationen finden Sie hier.