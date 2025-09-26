Veranstaltung/Publikation: Wertewandel 1989 – 2025

Schwerpunkt in Politik & Kultur 10/25 und Einladung zur Veranstaltung

Berlin, den 26.09.2025. Im Schwerpunkt der Oktober-Ausgabe von Politik & Kultur geht es um das Thema „Wertewandel 1989 – 2025“. Dort beschäftigen wir uns aus unterschiedlichen Perspektiven und aus heutiger Sicht mit der Frage, welche Werte 1989 die damaligen Entwicklungen mitbestimmt haben, was diese Werte uns heute noch sagen bzw. ob und wie sie noch gelten oder sich verändert haben.

Veranstaltung

Zum gleichen Thema – „Wertewandel 1989-2025“ – laden wir gemeinsam mit der Stiftung Berliner Mauer und Deutschlandradio zu einer Veranstaltung ein.

Termin: 8. Oktober 2025, 18.30 Uhr

Ort: Gedenkstätte Berliner Mauer, Besucherzentrum, Bernauer Str. 119, 13355 Berlin

Programm: Präsentation des Schwerpunkts in Politik & Kultur mit anschließender Gesprächsrunde.

Auf dem Podium diskutieren:

Marianne Birthler, Bürgerrechtlerin in der DDR, von 2000 bis 2011 Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR

Dr. Judith Enders, „Dritte Generation Ostdeutschland" und Perspektive3 e.V.

Prof. Axel Klausmeier, Direktor der Stiftung Berliner Mauer

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber Politik & Kultur

Moderation: Hans-Dieter Heimendahl, Deutschlandradio

Die Diskussion wird von Deutschlandradio mitgeschnitten und anschließend gesendet.

Hier können Sie sich zur Veranstaltung anmelden.

Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich. Die Platzzahl ist begrenzt. Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben.

Im Schwerpunkt „Wertewandel 1989 – 2025“ kommen folgende Autorinnen und Autoren bzw. Interviewpartner/-innen zu Wort: