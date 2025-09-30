Jetzt im Netz: Online-Diskussion „Verpixelte Welt“

Berlin, 30.09.2025. Die Online-Diskussion von der „Classic Computing 2025“ in Hof ist jetzt auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Kulturrates abrufbar. Im Rahmen des Online-Diskussions-Formats „JaAberUnd“ diskutierten am 13. September:

Hans Hübner, Vorsitzender des Vereins zum Erhalt klassischer Computer e.V.

Klemens Krause, Leiter des Computermuseums Stuttgart

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

Moderation: Barbara Haack, Leitung Kommunikation des Deutschen Kulturrates

In der Diskussion ging es um die Frage, was „alte Computer“ mit Kultur zu tun haben, wie sie künstlerisch genutzt werden und warum klassische Computer ein Kulturgut sind.

Die Diskussion kann hier nachgehört werden.

Weitere Veranstaltungen zum Thema

30. Juni 2025, Computerspielemuseum Berlin: „Poke & Peek – ein Trend nicht nur für Nerds“. Die Sendung wurde von rbb24 Inforadio mitgeschnitten und kann hier nachgehört werden.