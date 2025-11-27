Thema: Zusammenhalt in Vielfalt

Berlin, 27.11.2025. Im Schwerpunkt der Dezember-/Januar-Doppelausgabe von Politik & Kultur geht es um „Zusammenhalt in Vielfalt“.
Unsere Autorinnen und Autoren nähern sich der Frage, wie Zusammenhalt in Vielfalt gelingen kann und wo es Probleme und Herausforderungen gibt, aus verschiedenen Perspektiven. Dazu beleuchten Vertreterinnen und Vertreter von Mitgliedern der Initiative kulturelle Integration einzelne der 15 Thesen der Initiative: ein umfassender Blick auf Fragen der kulturellen Integration und der Vielfalt in unserem Land.
Im Schwerpunkt „Zusammenhalt in Vielfalt“ kommen folgende Autorinnen und Autoren zu Wort:
- Saša Stanišić, deutsch-bosnischer Schriftsteller, unter anderem Träger des Deutschen Buchpreises
- Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur
- Natalie Pawlik, Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, zugleich Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus
- Matthias Quent, Professor für Soziologie und Rechtsextremismusforscher an der Hochschule Magdeburg-Stendal
- Hans Vorländer, Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung sowie Direktor des Mercator Forum Migration und Demokratie
- Sanem Kleff, Direktorin der Bundeskoordination Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage und Vorsitzende von Aktion Courage
- Karim El-Helaifi, Gründungsmitglied der Vereine Schülerpaten Berlin und Schülerpaten Deutschland sowie Vorstandsvorsitzender der neuen deutschen organisationen (ndo)
- Daniela Schneckenburger, Beigeordnete des Deutschen Städtetages für Integration, Migration, Bildung, Kultur, Sport und Gleichstellung
- Marc Elxnat, Beigeordneter beim Deutschen Städte- und Gemeindebund
- Julia Sagasser, Referentin für Kulturpolitik beim Deutschen Städte- und Gemeindebund
- Jörg Freese, Beigeordneter für Jugend, Schule, Kultur und Gesundheit des Deutschen Landkreistages
- Mika Beuster, Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbands
- Anne Gidion, Prälatin und Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union
- Jakob Johannes Koch, Musiker und Theologe und seit dem Jahr 2000 Kulturreferent der Deutschen Bischofskonferenz
- Ali Mete, Sprecher des Koordinationsrats der Muslime (KRM)
- Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland sowie Vize-Präsident des European Jewish Congress und des World Jewiss Congress
- Michaela Röhrbein, Vorständin Sportentwicklung beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB)
- Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzring e.V.
- Hasnain Kazim, Autor und Schriftsteller
- Stefan Körzell, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands des DGB
- Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Professor für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
- Axel Klausmeier, Direktor und Vorstand der Stiftung Berliner Mauer
