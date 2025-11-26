Politik & Kultur 12/25-1/26 vorab für die Presse

Berlin, den 26.11.2025. Die Doppelausgabe für Dezember und Januar von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnentinnen und Abonnenten.

In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 1. Dezember 2025 erhältlich.

Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.

Die neue Ausgabe richtet den Schwerpunkt auf das Thema „Zusammenhalt in Vielfalt“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 15 bis 26.

Im Leitartikel schreibt der Schriftsteller Saša Stanišić über die Sprache und ihre Bedeutung für Verständigung, Verstehen und Integration.

Weitere Themen der Ausgabe 12/25-1/26 von Politik & Kultur sind:

Gedenkstätten

Das Bundeskabinett hat eine Gedenkstättenkonzeption verabschiedet. Es geht um die NS- Terrorherrschaft und die SED-Diktatur.

Zettelkataloge

Kulturgutschutz sollte nicht nur für Objekte in Museen oder Bibliotheken, sondern auch für deren Ordnungssysteme gelten.

Sieg gegen Open AI

Die GEMA erzielt bei ihrer Klage gegen Open AI vor dem Landgericht München Erfolg: ein wichtiger Sieg für den Kulturbetrieb.

Resonanzen

Die deutsch-israelischen Kulturbeziehungen, ihre Geschichte, ihre Gegenwart und ihre Bedeutung für die Verständigung.

Studiengang in Gefahr

Dem Studiengang Konservierung, Restaurierung, Grabungstechnik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft droht die Schließung.

Außerdem: Editorial: Warum wir mehr Universalgelehrte und Universalkünstler brauchen; politische Bildungsarbeit; inklusives Theater-Festival; Porträt: Christian Spuck; Jahresrückblick: Künstliche Intelligenz und Urheberrecht u.v.m.