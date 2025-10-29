Politik & Kultur 11/25 vorab für die Presse

Berlin, den 29.10.2025. Die November-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnentinnen und Abonnenten.

In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 1. November 2025 erhältlich.

Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.

Die neue Ausgabe richtet den Schwerpunkt auf das Thema „Wohn-Kultur“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 15 bis 26.

Im Leitartikel beschäftigt sich Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur, mit Wegen zu einer angemessenen und würdevollen Wohnkultur. „Wie wollen wir leben?“, fragt er und fordert unter anderem eine konsequente Bestandsorientierung bei der Bauplanung. Das Umbauen des Bestandes an Gebäuden und Bauwerken sei die große Aufgabe der Zukunft.

Weitere Themen der Ausgabe 11/25 von Politik & Kultur sind:

In Bewegung

Ein aktueller Bericht zur Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien sagt: Es geht voran, aber es gibt noch viel zu tun.

RechtsRock ist in Deutschland ein zentrales Element in rechtsextremen Kreisen. Geschichte und Gegenwart – ein Überblick.

Die Hamburger Bornplatzsynagoge wird – endlich – wieder aufgebaut. Das Besondere dabei: für orthodoxe und liberale Juden.

„Prinzen“-Sänger Sebastian Krumbiegel über Zusammenhalt und den Aktionstag der Initiative kulturelle Integration.

Laudatio von Wolfgang Thierse und Dankesrede von Preisträgerin Monika Grütters

Außerdem: Editorial: Sucht – über den exzessiven Gebrauch von Handys; 30 Jahre Dayton-Abkommen: die Lage in Bosnien und Herzegowina; Kolonialismus-Debatte: nicht nur Täter und Opfer; Science-Fiction: Stadtbild – Wimmelbild u.v.m.