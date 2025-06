Berlin, den 02.06.2025. Die Initiative kulturelle Integration lobt in Kooperation mit ihren Mitgliedsverbänden, dem dbb beamtenbund und tarifunion und dem Deutschen Gewerkschaftsbund den Schulwettbewerb zum Kreativen Schreiben „Schreib für Hanau! Deine Worte für Zusammenhalt in Vielfalt“ aus.

Der Wettbewerb ist Teil des Aktionstags Hanau, den der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gemeinsam mit der Initiative kulturelle Integration ins Leben gerufen hat, um die Namen der Opfer des Anschlags in Hanau vom 19. Februar 2020 nicht zu vergessen und ein deutliches Zeichen gegen jegliche Form von Rassismus und Ausgrenzung zu setzen. Kern des Aktionstags ist ein Wettbewerb an Schulen. Nach dem Schultheatertreffen „HANAU – Schultheater für Zusammenhalt in Vielfalt“ (2023), dem Kunstwettbewerb „Junge Kunst für Hanau“ (2024) und zuletzt dem Musikwettbewerb „Ohren auf für Hanau!“ (2025), steht nun das Kreative Schreiben im Zentrum des diesjährigen Schulwettbewerbs.

Im Rahmen des vierten Aktionstags Hanau rufen die Kooperationspartner Schülerinnen und Schüler aller Schulformen bundesweit dazu auf, sich mit den Themen Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus oder anderen Formen von Ausgrenzung auseinanderzusetzen und sich über das Kreative Schreiben für eine demokratische, offene und vielfältige Gesellschaft zu engagieren.

Alle Textformen sind willkommen – von Kurzgeschichten über Tagebucheinträge, Reden, Gedichte bis hin zu Poetry-Slam- oder Songtexten und vieles mehr.

Eine unabhängige Jury wird alle eingereichten Wortbeiträge bewerten. Die ausgewählten Schülerinnen und Schüler werden in Begleitung ihrer Lehrkräfte eingeladen, vom 9. bis 11. Februar 2026 nach Berlin zu reisen. Den feierlichen Höhepunkt bildet die Präsentation aller ausgewählten Texte in Anwesenheit von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und Serpil Temiz Unvar, der Gründerin der „Bildungsinitiative Ferhat Unvar“ am 10. Februar 2026 in der Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds: „Mehr als fünf Jahre sind seit dem furchtbaren rassistischen Anschlag von Hanau vergangen. Trauer und Entsetzen sind noch da und das wird auch so bleiben. Umso wichtiger ist der Versuch, aus diesen Gefühlen Worte der Solidarität und Vielfalt entstehen zu lassen. Ich bin sicher: Viele Schülerinnen und Schüler werden viele gute und verbindende Worte finden.“

Ulrich Silberbach, Vorsitzender des deutschen beamtenbunds und tarifunion: „Bildung befähigt uns dazu, unsere Demokratie aktiv mitzugestalten. Angesichts zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung und wachsender Gewaltbereitschaft setzt der Wettbewerb ein klares Zeichen für die gemeinsamen Werte unserer offenen Gesellschaft. Der dbb tritt an der Seite der Initiative kulturelle Integration und ihrer Mitglieder ein für Demokratie, Pluralismus, Vielfalt, Solidarität und einen respektvollen Umgang miteinander.“

Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates: „Sechs Jahre nach dem verheerenden rassistischen Anschlag in Hanau, dem neun Menschen zum Opfer fielen, laden wir Schülerinnen und Schüler ein, sich mit selbstgeschriebenen Texten gegen das Vergessen einzusetzen. Dank unserer Kooperationspartner und Mitglieder der Initiative kulturelle Integration, dem dbb und DGB, wollen wir mit dieser Einladung bundesweit alle Schulen erreichen: Macht mit! Schreibt gegen Hass und Ausgrenzung für Zusammenhalt in Vielfalt!“

Infos zum Wettbewerb

Hier geht es zur Ausschreibung.

geht es zur Ausschreibung. Einsendeschluss: 22. Oktober 2025.

Erfahren Sie weitere Details auf der Projektseite zum Wettbewerb.

Infos zum Aktionstag Hanau