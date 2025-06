Erfolgsgeschichte: 200 Jahre Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Fokus in Politik & Kultur: Geschichte und Gegenwart des Branchenverbandes

Berlin, den 04.06.2025. Am 5. und 6. Juni feiert der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit seinem Jahreskongress in Berlin ein rundes Jubiläum: Den Branchenverband für die Welt des Buches gibt es seit 200 Jahren. Damit ist der Börsenverein der älteste Wirtschaftsverband in Deutschland. Unter seinem Dach finden sich die drei Sparten Verlage, Buchhandlungen und Zwischenbuchhandel.

Politik & Kultur, die Zeitung des Deutschen Kulturrates, beschäftigt sich in der aktuellen Ausgabe mit verschiedenen Aspekten der Verbandsarbeit:

Die Juni-Ausgabe von Politik & Kultur mit dem Fokus „200 Jahre Börsenverein des deutschen Buchhandels“ und Schwerpunkt „Welterbe“ steht auch als E-Paper (PDF-Datei) zum Herunterladen bereit.

Die gedruckte Ausgabe 6/25 kann hier im Online-Shop des Deutschen Kulturrates versandkostenfrei bestellt werden.

Im Rahmen des Kongresses des Börsenvereins zu seinem Jubiläum diskutieren Antje Flemming, Leiterin, Literaturhaus Hamburg; Julia Wissert, Intendantin Schauspiel Dortmund, und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer Deutscher Kulturrat und Herausgeber Politik & Kultur, mit der Moderatorin Shila Behjat am Freitag, 6. Juni, ab 11:30 Uhr: „Wie unabhängig sind unsere Kulturinstitutionen?„.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur, Olaf Zimmermann, sagte: „Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels nimmt sehr wichtige Aufgaben für die Buchbranche und damit für das ganze Kulturleben war. Der Jahreskongress zum 200-jährigen Jubiläum steht unter dem Motto ‚Neue Kapitel‘. Damit zeigt der Verband, dass er sich nicht auf dem ausruht, was geschafft wurde. Vielmehr stellt er sich den vielen neuen Themen, die die Zukunft für die Branche bereithält. Ich freue mich, dass wir in Politik & Kultur verschiedene Aspekte der Verbandsarbeit beleuchten und gratuliere dem Börsenverein ganz herzlich zu seinem Jubiläum.“