Politik & Kultur 2/22 vorab für die Presse

Berlin, den 26.01.2022. Die Februar-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnentinnen und Abonnenten.

In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 1. Februar 2022 erhältlich.

Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.

Der Leitartikel „Die Sprache der Erinnerung verändert sich: Beobachtungen zu Israels Erinnerungskultur“ stammt von Noa Mkayton, Direktorin des Overseas Education and Training Departments an der International School for Holocaust Studies in Yad Vashem, Jerusalem.

Passend dazu richtet die druckfrische Ausgabe im Schwerpunkt den Blick auf das Thema: „Israel: Ein Kulturporträt“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 1, 17 bis 32.

Weitere Themen der Februar-Ausgabe von Politik & Kultur sind:

Gaia-X

Künstler und Kulturunternehmen haben nichts zu verschenken: Was soll ein Datenraum Kultur bewirken? 20. Legislaturperiode

Deutscher Bundestag: Welche Kulturziele verfolgen die kulturpolitischen Sprecherinnen und Sprecher aller Fraktionen? Internationales

Pandemie in Indien: Corona verstärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf dem Subkontinent Medien

Der Fall Telegram: Der Einfluss sozialer Netzwerke und Messengerdienste auf die Meinungsbildung steigt weiter

Außerdem: Kultur-MK: Isabel Pfeiffer-Poensgen im Gespräch, Coronapandemie, Deutscher Bundestag – Ausschuss für Kultur und Medien: Katrin Budde im Gespräch, Kreativwirtschaft: k3d, Allianz Freie Künste, Initiative Urheberrecht, Kunstmarkt: Brücke-Sammlung, Politische Bildung, Fall Memorial, Porträt: Claudia Schmitz

Mit dieser Ausgabe startet Politik & Kultur in das 20. Jubiläumsjahr. Die erste Ausgabe ist am 01.03.2002 erschienen.

Politik & Kultur ist die Zeitung des Deutschen Kulturrates. Sie wird herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler.