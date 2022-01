Holocaust-Gedenktag: Wie erinnern wir heute?

Berlin, den 27.01.2022. Am heutigen Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust steht eine Frage besonders im Fokus: Wie erinnern wir heute?

Dieser Frage geht auch Noa Mkayton, Direktorin des Overseas Education and Training Departments an der International School for Holocaust Studies in Yad Vashem in Jerusalem, im aktuellen Leitartikel „Die Sprache der Erinnerung verändert sich: Beobachtungen zu Israels Erinnerungskultur“ in der Ausgabe 2/22 von Politik & Kultur (Seite 1 + 2), der Zeitung des Deutschen Kulturrates, nach.

Dabei wird nochmals deutlich, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte nie abgeschlossen ist. So lautet auch die These 13 der 15 Thesen „Zusammenhalt in Vielfalt“ der Initiative kulturelle Integration. Diese bildete den Hintergrund für deren Fachtagung anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz in 2020.

Impulse der Tagung sowie weitere Beiträge zum Thema Erinnerungskultur sind in der Publikation „Die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist nie abgeschlossen – 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz“, herausgegeben von Doron Kiesel, Natan Sznaider und Olaf Zimmermann, zusammengefasst.

Zu den Autorinnen und Autoren gehören: Ester Amrami, Aleida Assmann, Micha Brumlik, Saba-Nur Cheema, Johann Hinrich Claussen, Mark Dainow, Jo Frank, Viola B. Georgi, Raphael Gross, Elke Gryglewski, Hans Dieter Heimendahl, Doron Kiesel, Felix Klein, Dani Kranz, Shelly Kupferberg, Yael Kupferberg, Sylvia Löhrmann, Daniel Lörcher, Josef Schuster, Christian Staffa, Natan Sznaider, Ali Ertan Toprak, Mirjam Wenzel, Annette Widmann-Mauz, Lea Wohl von Haselberg, Mirjam Zadoff, Felix Zimmermann und Olaf Zimmermann.

Laden Sie hier die aktuelle Ausgabe 2/22 von Politik & Kultur mit dem Leitartikel von Noa Mkayton auf den Seiten 1 und 2 herunter.