Berlin, 03.09.2025. Um Kunst und Kultur in ländlichen Räumen geht es in einer Podiumsdiskussion, die morgen, am Donnerstag, den 4. September 2025, in Rappenhagen in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet. Dazu laden der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler M-V, der Deutsche Kulturrat und der Norddeutsche Rundfunk (NDR) ein.

Unter dem Titel „Kunst und Kultur abseits der Metropolen – Chancen, Hürden und Perspektiven in ländlichen Räumen“ diskutieren prominente Akteurinnen und Akteure aus Kultur, Politik und Zivilgesellschaft über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Potenziale kultureller Arbeit fernab urbaner Zentren.

Die Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf dem Podium sind:

Bettina Martin, Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern

David Adler, Kulturlandbüro

Michael Heckert, Bildender Künstler

Claudia Kapellusch, 1. Vorsitzende des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler M-V

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

Moderation: Frank Breuner (NDR).

Themen der Gesprächsrunde sind unter anderem:

Die spezifischen Arbeits- und Lebensbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern im ländlichen Raum

Die Rolle kultureller Akteure in der Regionalentwicklung

Die Bedeutung von Tourismus, Netzwerken und Förderstrukturen

Der Umgang mit politischen und gesellschaftlichen Spannungen, insbesondere durch rechtsextreme Tendenzen in ländlichen Regionen

Ort: Atelier Michael Heckert, Rappenhagen 6, 17509 Kemnitz OT Rappenhagen

Termin: Donnerstag, 4. September 2025, 12 bis 14 Uhr

Donnerstag, 4. September 2025, 12 bis 14 Uhr Der NDR wird die Diskussion aufzeichnen und am Sonntag, den 7. September 2025, zwischen 19:00 und 20:00 Uhr auf NDR 1 Radio MV senden. Auch ein Kamerateam des NDR begleitet die Talkrunde.

Es gibt noch einige wenige Plätze. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich: *protected email*