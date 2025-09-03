Berlin, 03.09.2025. Um Kunst und Kultur in ländlichen Räumen geht es in einer Podiumsdiskussion, die morgen, am Donnerstag, den 4. September 2025, in Rappenhagen in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet. Dazu laden der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler M-V, der Deutsche Kulturrat und der Norddeutsche Rundfunk (NDR) ein.
Unter dem Titel „Kunst und Kultur abseits der Metropolen – Chancen, Hürden und Perspektiven in ländlichen Räumen“ diskutieren prominente Akteurinnen und Akteure aus Kultur, Politik und Zivilgesellschaft über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Potenziale kultureller Arbeit fernab urbaner Zentren.
Die Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf dem Podium sind:
- Bettina Martin, Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern
- David Adler, Kulturlandbüro
- Michael Heckert, Bildender Künstler
- Claudia Kapellusch, 1. Vorsitzende des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler M-V
- Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates
- Moderation: Frank Breuner (NDR).
Themen der Gesprächsrunde sind unter anderem:
- Die spezifischen Arbeits- und Lebensbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern im ländlichen Raum
- Die Rolle kultureller Akteure in der Regionalentwicklung
- Die Bedeutung von Tourismus, Netzwerken und Förderstrukturen
- Der Umgang mit politischen und gesellschaftlichen Spannungen, insbesondere durch rechtsextreme Tendenzen in ländlichen Regionen
- Ort: Atelier Michael Heckert, Rappenhagen 6, 17509 Kemnitz OT Rappenhagen
- Termin: Donnerstag, 4. September 2025, 12 bis 14 Uhr
- Der NDR wird die Diskussion aufzeichnen und am Sonntag, den 7. September 2025, zwischen 19:00 und 20:00 Uhr auf NDR 1 Radio MV senden. Auch ein Kamerateam des NDR begleitet die Talkrunde.
- Es gibt noch einige wenige Plätze. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich: *protected email*
- Das Schwerpunktthema in der Mai-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, lautete „Raus auf’s Land!“. Hier können Sie die Ausgabe kostenfrei als PDF herunterladen.