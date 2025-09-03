Kunst und Kultur in ländlichen Räumen

Veranstaltung mit Podiumsdiskussion am 4. September 2025

Berlin, 03.09.2025. Um Kunst und Kultur in ländlichen Räumen geht es in einer Podiumsdiskussion, die morgen, am Donnerstag, den 4. September 2025, in Rappenhagen in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet. Dazu laden der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler M-Vder Deutsche Kulturrat und der Norddeutsche Rundfunk (NDR) ein.

 

Unter dem Titel „Kunst und Kultur abseits der Metropolen – Chancen, Hürden und Perspektiven in ländlichen Räumen“ diskutieren prominente Akteurinnen und Akteure aus Kultur, Politik und Zivilgesellschaft über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Potenziale kultureller Arbeit fernab urbaner Zentren.

 

Die Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf dem Podium sind:

 

  • Bettina Martin, Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern
  • David Adler, Kulturlandbüro
  • Michael Heckert, Bildender Künstler
  • Claudia Kapellusch, 1. Vorsitzende des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler M-V
  • Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates
  • Moderation: Frank Breuner (NDR).

 

Themen der Gesprächsrunde sind unter anderem:

 

  • Die spezifischen Arbeits- und Lebensbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern im ländlichen Raum
  • Die Rolle kultureller Akteure in der Regionalentwicklung
  • Die Bedeutung von Tourismus, Netzwerken und Förderstrukturen
  • Der Umgang mit politischen und gesellschaftlichen Spannungen, insbesondere durch rechtsextreme Tendenzen in ländlichen Regionen

 

 

  • Ort: Atelier Michael Heckert, Rappenhagen 6, 17509 Kemnitz OT Rappenhagen
  • Termin: Donnerstag, 4. September 2025, 12 bis 14 Uhr
  • Der NDR wird die Diskussion aufzeichnen und am Sonntag, den 7. September 2025, zwischen 19:00 und 20:00 Uhr auf NDR 1 Radio MV senden. Auch ein Kamerateam des NDR begleitet die Talkrunde.

 

  • Es gibt noch einige wenige Plätze. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich: *protected email*

 

 

  • Das Schwerpunktthema in der Mai-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, lautete „Raus auf’s Land!“. Hier können Sie die Ausgabe kostenfrei als PDF herunterladen.
