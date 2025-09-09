Bundestag: Kulturausschuss befragt Kulturrat

Deutscher Kulturrat ist Gast bei der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag

Berlin, 09.09.25. Morgen, am 10. September, ist der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, Gast in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag. Es geht um einen Austausch mit den Mitgliedern des Ausschusses und ein Gespräch über aktuelle kulturpolitische Fragen.

Ort der Sitzung: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.400, Konrad-Adenauer-Straße 1, 10557 Berlin

Termin der Sitzung: 10.09.2025, 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Die Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien ist öffentlich. Sie wird im Parlamentsfernsehen unter www.bundestag.de live übertragen und anschließend dauerhaft in die Mediathek des Deutschen Bundestages eingestellt.

Die Tagesordnung und Informationen über die Anmeldung von Besucherinnen und Besuchern finden Sie hier.

