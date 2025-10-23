Jetzt im Video: Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien

Berlin, 23.10.2025. In einer Veranstaltung im Berliner Brecht-Haus diskutierten gestern Autorinnen der jüngsten Publikation des Deutschen Kulturrates über Geschlechtergerechtigkeit im Kultur- und Medienbereich. „Es geht voran. Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien“ lautet der Titel des Berichts. Die Diskussion zeigte: Dieser Titel ist Programm. Es hat sich in den letzten Jahren vieles positiv entwickelt– aber es gibt noch viel zu tun.

Kathrin Grotz, stellvertretende Direktorin des Instituts für Museumsforschung bei den Staatlichen Museen zu Berlin, Claudia Schmitz, Geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins, und Gabriele Schulz, stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates diskutierten unter der Moderation von Barbara Haack, Leiterin der Kommunikation des Deutschen Kulturrates, unter anderem über folgende Fragen:

Wie sieht es aus mit einer geschlechtergerechten Besetzung von Führungspositionen?

Welche Rolle spielen Netzwerke und Empfehlungen?

Wie können insbesondere jüngere Frauen ermutigt werden, Führungspositionen anzustreben?

Wie attraktiv sind Führungspositionen heute im Kulturbereich?

(Wie) verändert sich eine Unternehmenskultur, wenn Frauen in Spitzenpositionen kommen?

Wie sieht es aus mit der Verteilung von Care-Arbeit für Kinder oder ältere Familienangehörige?

Und anderes

Veranstaltung wurde live gestreamt und kann im YouTube-Kanal des Deutschen Kulturrates angesehen werden.