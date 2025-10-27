Hörempfehlung: Peek & Poke – Von alten Computern und neuer Kunst

Forum | Morgen, 18.00 - 19.00 Uhr | WDR 3

Drucken PDF

Berlin, 25.10.2025. Es wird wieder gepokt und gepeekt in der Welt. Eine kleine Welle läuft durch das Land, Menschen wollen nicht mit Blackboxes hantieren, sie wollen verstehen, wie etwas funktioniert.

 

Sendehinweis: Forum | Morgen, 18.00 – 19.00 Uhr | WDR 3

 

Mit den uralten Basic-Befehlen „POKE“ und „PEEK“ können sie direkt auf die Speicheradressen in alten Computern zugreifen. Wir blicken hinter die Kulissen der Retro-Szene, die alte Hardware bewahrt und repariert. Und sprechen mit der Demo-Szene, die beeindruckende Kunstwerke auf Uraltrechnern programmiert. Wie emanzipiert sich die Szene von der Industrie und was hat dies mit Kultur zu tun? (Was sind POKE & PEEK?)

 

 

Über Peek & Poke – Von alten Computern und neuer Kunst spricht Matthias Kremin mit seinen Gästen:

 

  • Georg Basse, Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V.
  • Prof. Dr. Linda Breitlauch, Game Design, Hochschule Trier
  • Tobias Kopka, Kurator / Interaction Designer
  • Olaf Zimmermann, Geschäftsführer Deutscher Kulturrat, Herausgeber von Politik & Kultur

 

Aufzeichnung von der Gamescom in Köln vom 21.08.2025
Redaktion: Matthias Kremin

 

Vorheriger ArtikelJetzt im Video: Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien
Nächster ArtikelKultureller Abend in der Villa Seligmann in Hannover

Verwandte Artikel