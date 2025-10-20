Einladung: Erinnerung für Kurzentschlossene: Sachstand Geschlechtergerechtigkeit

Berlin, 20.10.2025. Es geht voran: Seit der Studie des Deutschen Kulturrates „Frauen in Kultur und Medien“, in der 2016 Zahlen, Daten und Fakten über das Thema gesammelt und veröffentlich wurden, hat sich vieles getan: mehr Frauen in Führungspositionen, eine ausgeglichenere Politik bei Förderung, Stipendien und Preisen, paritätischere Besetzung von Gremien. Das bedeutet aber nicht, dass alles gut ist. Der soeben erschienene Bericht „Sachstand Geschlechtergerechtigkeit“ zeigt deutlich: Es ist noch viel zu tun.

Am 22. Oktober, 10 bis 11 Uhr, wird der neue Bericht des Deutschen Kulturrates „Es geht voran – Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien“ vorgestellt. In einer Podiumsdiskussion wird es um die aktuelle Situation der Geschlechtergerechtigkeit im Kulturbereich, konkret um folgende Fragen gehen:

Wie steht es um die Geschlechtergerechtigkeit im Kultur- und Medienbereich?

Wie sieht es aus mit der Besetzung von Führungspositionen?

Was wurde schon erreicht? Was ist noch zu tun?

Podiumsteilnehmerinnen sind:

Kathrin Grotz , Stellvertretende Direktorin des Instituts für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin

, Stellvertretende Direktorin des Instituts für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin Claudia Schmitz , Geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins

, Geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins Gabriele Schulz , stellv. Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates und Mitherausgeberin des Berichtes

, stellv. Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates und Mitherausgeberin des Berichtes Moderation: Barbara Haack, Leitung Kommunikation des Deutschen Kulturrates

Termin : 22. Oktober, 10:00-11.00 Uhr

: 22. Oktober, 10:00-11.00 Uhr Ort : Brecht-Haus, Chausseestraße 125, 10115 Berlin

: Brecht-Haus, Chausseestraße 125, 10115 Berlin Möglichkeiten der Teilnahme: Vor Ort im Literaturforum im Brecht-Haus, Chausseestraße 125, 10115 Berlin oder live auf YouTub

Hier können Sie sich zur Teilnahme an der Veranstaltung im Brecht-Haus anmelden. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben.

Hier können Sie die Diskussion am 22.10.25 ab 10 Uhr live auf YouTube verfolgen.

Hier geht es zur Buchvorschau „Es geht voran – Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien“.