Israel: Gegen Terror, Hass und Antisemitismus

Berlin, den 27.10.2023. Die aktuelle Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, widmet sich sowohl im Leitartikel als auch auf Seite 3 in der Kategorie Aktuelles dem Thema Israel.

Esther Schapira, freie Journalistin, Publizistin und Moderatorin, schreibt im Leitartikel: „Die jahrelange Delegitimierung Israels, wie etwa bei der documenta, trägt sichtbare antisemitische Früchte. Folgerichtig findet sich die vornehmste Variante in der kulturellen Welt, in Wissenschaftskreisen, an Universitäten, in NGOs, in Stiftungen und in der Antirassismusbewegung, bei ,Fridays for Future‘ und bei ,Queers for Palestine‘– eigentlich überall. Sie fordert ,Kontextualisierung‘ und meint ,Relativierung‘. Sie will ,einordnen‘ und damit die Dimension dieses Pogroms kleinreden. Doch nichts kann begründen, was am 7. Oktober passiert ist.“ Lesen Sie den gesamten Beitrag hier.

Auch Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, und Gabriele Schulz, Stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates, gehen in in ihrem gemeinsamen Artikel „Reichspogromnacht – nie wieder!: Gegen Terror, Hass und Antisemitismus“ auf den in Deutschland herrschenden Antisemitismus ein: „Am 9. November 1938 haben die meisten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland weggeschaut, viele waren beteiligt und haben mitgemacht. Jetzt ist die Zeit, das ,Nie wieder‘ nicht nur auf die Vergangenheit zu beziehen, sondern klar und unmissverständlich gegen Antisemitismus in Deutschland einzutreten.“ Lesen Sie den gesamten Beitrag hier.

Weitere Themen mit Israel-Bezug in der aktuellen Ausgabe:

Olaf Zimmermann schreibt in seinem Editorial auf Seite 1 über die Zunahme der Extreme. Lesen Sie den Beitrag hier.

Im Gespräch mit Lisa Weber spricht der bekannte Mandolinist Avi Avital über die Rolle der Mandoline in der Geschichte Israels. Lesen Sie den Beitrag hier.

Andreas Kolb porträtiert die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt Mirjam Wenzel. Lesen Sie den Beitrag hier.