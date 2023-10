Politik & Kultur 11/23 vorab für die Presse

Berlin, den 26.10.2023. Die November-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnentinnen und Abonnenten.

In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 1. November 2023 erhältlich. Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.

Die neue Ausgabe richtet den Schwerpunkt auf das Thema „Ein Platz in der Gedenkkultur: Bundeswehr & Erinnerung“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 15 bis 27.

Der Leitartikel zu „Es geht ums Überleben: Die jahrelange Delegitimierung Israels trägt sichtbare antisemitische Früchte“ stammt von Esther Schapira, freie Journalistin, Publizistin und Moderatorin.

Weitere Themen der Ausgabe 11/23 von Politik & Kultur sind:

Solidarität mit Israel

Gegen Terror, Hass und Antisemitismus: Es ist Zeit, dass das „Nie wieder“ nicht nur auf die Vergangenheit bezogen wird.

Erinnerung an unsere Freiheitsgeschichte: Wie geht es weiter mit dem Einheitsdenkmal vor dem Berliner Schloss?

Gender-Pay-Gap weiter hoch: Die Ergebnisse des Datenreports zur wirtschaftlichen und sozialen Lage im Arbeitsmarkt Kultur.

Gaming & Games-Produktion in China: Was kennzeichnet die Gaming-Szene, und welche Rolle spielen Entwicklerinnen?

Außerdem: Kulturpolitik und Demokratieförderung in Frankfurt am Main: Ina Hartwig im Gespräch; Kulturort Friedhof: Lennep in Remscheid; Kulturtechnik Hören; Vereinnahmung des Naturschutzes durch Rechte; EU-Beteiligung an der Buchmesse in Guadalajara; 2023: Jahr der Mandoline – Avi Avital im Gespräch; 100 Jahre Radio; Mirjam Wenzel im Porträt u.v.m.